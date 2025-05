Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH

Südamerikareise, japanische Lebenskultur und Muttertag im egapark

Die Höhepunkte des Wochenendes 10. und 11. Mai 2025

Erfurt

Zwei echte Highlights, ferne Kulturen und das Reisen stehen im egapark-Veranstaltungsprogramm am Wochenende 10. und 11. Mai 2025 im Mittelpunkt. Ein berühmter Bär macht Station und das ferne Japan erobert für einen Tag den Fels- und Wassergarten sowie die Parkbühne mit einem Programm voller japanischer Lebenskultur.

Paddington kommt - ein bärenstarker Tag mit exklusiver Filmvorführung

Paddington geht auf Entdeckungstour durch den Park und bringt jede Menge guter Laune mit. Der liebenswerte Bär mit dem roten Hut, dem blauen Mantel und dem Köfferchen ist eine Erfindung des englischen Schriftstellers Michael Bond und ein wunderbarer Held. Denn wenn Paddington etwas anstellt, passiert dies nicht aus böser Absicht. Er meint es nur gut und ist manchmal ein wenig zu neugierig. Paddington kam ursprünglich aus Peru nach England. In einem neuen Film, der demnächst Heimkinopremiere hat, reist der liebenswerte Bär zurück zu seinen Wurzeln. Alle Paddington-Fans sind garantiert neugierig auf den neuen Film. Wer vorab schon reinschauen möchte, am Samstag, dem 10. Mai 2025, feiern wir die exklusive Heimkinopremiere von "Paddington in Peru" im egapark, noch bevor der neue Film offiziell im Handel erscheint (ab 15. Mai auf Blu-ray, DVD & Digital).

Worum es geht? Im neuen Abenteuer reist Paddington zurück nach Peru, um seine Tante Lucy zu besuchen - doch sie ist verschwunden. Gemeinsam mit Familie Brown begibt er sich auf eine abenteuerliche Suche quer durch den Dschungel und die Anden. Warmherzig, witzig und voller Charme - ein Film für die ganze Familie!

Im Veranstaltungsraum des Danakil lüften wir das Geheimnis um die große Reise. Drei Filmvorführungen laden zum gemütlichen Zuschauen ein:

11:00 - 12:45 Uhr

13:30 - 15:15 Uhr

16:00 - 17:45 Uhr

Alle Zuschauer, auch Kinder unter 7 Jahren, benötigen eine Zutrittskarte für die Filmvorführung. Das Ticket kostet 1 EUR. Jeder Kinobesucher benötigt außerdem ein gültiges Tagesticket bzw. eine Saison- oder Jahreskarte für den Parkeintritt.

Paddington live im Park erleben

Am Premierentag ist Paddington als Walkact mehrmals täglich auf dem Gelände unterwegs - immer bereit für ein herzliches "Hallo" und das eine oder andere Erinnerungsfoto. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel vor Ort und die Chance auf tolle Preise!

Fernöstliche Kultur inmitten japanischer Gartenkunst im egapark

Japanisches Gartenfest am 11. Mai 2025, 11:00 bis 17:00 Uhr

So fern und doch so nah: Für einen Tag sind Kultur, Musik und Lebensweise des Landes der aufgehenden Sonne im egapark inmitten fernöstlicher Gartengestaltung zu erleben. In einer Szenerie von Azaleen, Rhododendren und in Form geschnittener Nadelgehölze können die Besucher die facettenreiche Kultur im Japanischen Fels- und Wassergarten des egaparks kennenlernen. Auf der nahen Parkbühne erklingt fernöstliche Musik, fesseln aufregende Kampfkunst- und Trommelshows die Zuschauer, werden traditionelle Tänze aufgeführt und Ikebana gesteckt. Im Japanischen Fels- und Wassergarten kann die Bonsaikunst bewundert werden, überzeugt Sushi kulinarisch, liefern Schnupper-Sprachkurse einen ersten Einblick in die japanische Sprache.

Programm im Japanischen Garten

Informationen rund um Japan, Origami-Workshops, Kalligraphie mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Erfurt e.V (DJG)

Teepavillon 13:30 & 15:30 Uhr

Japanische Teezeremonie mit Dietrich und Jana Roloff - Teelehrer der Ueda Sôko Ryû

Japan kulinarisch am Pavillon der Dichtkunst

Sushi wie traditionelle Maki und Nigiri in großer Auswahl

Pavillon am Waldesrand

11:00 & 14:00 Uhr Uhr Schnupperkurs Japanisch mit Prof. Dr. Rainer Knauf, DJG Erfurt

12:00 & 15:00 Uhr Gestaltungsvorführungen am Bonsai mit den Bonsai-Freunden Westthüringen

13:00 Uhr Japanische Märchen und Figuren der japanischen Geschichte mit Nikol Bodtländer, DJG Erfurt

14:30 Uhr Origami-Workshop, Ines Grünbein, DJG Erfurt

Programm auf der Parkbühne

Von 11:00 bis 16:30 Uhr mehrfache Aufführungen u. a.: Taiko - Japanische Trommeln, Hibiki Daiko, Nihon Buyõ - traditionelle japanische Tanzkunst, Senyumeji Nishikawa, die Japanische Welt der Musik mit WAGAKU *MIYABI, USV Erfurt e.V. Abt. Aikido mit Japanischer Kampfkunst ,13:15 Uhr Ikebana-Vorführung, Ingrid Bauhaus.

Gelände rund um die Parkbühne - ganztägig

Bonsai-Ausstellung und -Beratung der Bonsai-Freunde Westthüringen

Ikebana-Vorführung mit Ingrid Bauhaus

Geisha-Schminken

Präsentation von Kimonos und traditioneller japanischer Kleidung, KKV Shin Tai Do Kyffhäuserkreis e. V.

Den Muttertag gemeinsam im egapark verbringen

Am 11. Mai ist Muttertag: Ob Blumen, Schokolade oder eine Karte - traditionell gibt es ein Dankeschön für die Mütter an ihrem Ehrentag. Ein besonderes Geschenk ist die Einladung zum Besuch des Japanischen Gartenfestes im egapark. Ein Eis oder einen Kaffee im Park - schöner kann man den Muttertag nicht verbringen. Es gibt aber sogar noch mehr zu erleben und zu bestaunen. Die Blumenschau in Halle 1 öffnete am 1. Mai ihre Türen für die Besucher. Thema für die blütenreiche und fantasievolle Blumenschau, geöffnet bis 9. Juni 2025, in Halle 1 des egaparks ist in diesem Jahr Friedensreich Hundertwasser. Den künstlerischen Stil des weltbekannten Österreichers kennzeichneten schwungvolle Formen statt gerader Linien, Individualität statt Standardisierung. Seine Kunst ist bunt, fantasievoll und lebendig, seine Architektur naturverbunden. In der diesjährigen Blumenschau verbinden sich geometrische Formen, opulente Farbigkeit und florale Kunst zu einer einzigartigen Schau.

Überall im Park blüht es - ergänzend zum Blumenstrauß kann man die Mutter mit einem Blumenspaziergang überraschen. Die beginnende Azaleenblüte verwandelt den Fels- und Wassergarten in ein asiatisches Blütenparadies. Im Skulpturengarten beginnt die sensationelle Blüte der mehr als 300 Pfingstrosen in 200 Sorten, die den Park mit ihren eleganten Blüten in Weiß, Rosa, Lachsfarben, Gelb oder Rot zum Strahlen bringen.

Badesaison startet

Der Kinderbadebereich im egapark geht am 9. Mai 2025 in Betrieb, der Matschplatz wird von den kleinen Besuchern bereits eifrig genutzt.

