Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH

Floraler Winterzauber, Genusserlebnisse und Lichtwunderwelt im egapark Erfurt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Der Winterbeginn hat sich nicht nur mit den ersten Frostnächten angekündigt. Zum Start in die kalte Jahreszeit lädt der egapark zu zwei ganz besonderen Höhepunkten: dem Winterleuchten und dem GenussPark. Jede Veranstaltung für sich ist schon ein besonderes Erlebnis des Winters. Beides gemeinsam ist großartiger Winterzauber, den egapark-Besucher vom 6. bis zum 21. Dezember 2024 genießen können.

Winterleuchten - begeisternde Lichtwunderwelt

Die Erdkugel von oben zu betrachten, ist ein besonderes Erlebnis, das sonst nur Astronauten vorbehalten ist. In diesem Jahr können sich auch Winterleuchten-Gäste auf diesen einzigartigen Blick freuen. Eine beleuchtete Erdkugel mit einem Durchmesser von 10 Metern ist eines der Highlights des Winterleuchtens, das vom 6. Dezember 2024 bis zum 5. Januar 2025 den egapark in eine Fantasielichterwelt verwandelt. Acht Kilometer Kabel, Tausende LED, geheimnisvolles Farbenlichtspiele und überraschende Audio- oder Videoprojektionen verwandeln den egapark in ein großartiges Lichtwunderland. Treppen, mit bunten Lichtstreifen in Szene gesetzt, Videoprojektionen an Gebäuden oder Lichtobjekte inmitten der Beete und entlang der Wege fesseln den Betrachter, leuchtende Formen- und Farbenspiele erzählen Geschichten im winterlichen Park auf einem drei Kilometer langen Rundweg. Vom 6. bis 21. Dezember lässt sich der Winterleuchten-Rundgang mit einem kulinarischen Stopp im GenussPark verbinden.

Zauberhafte Überraschung am ersten Winterleuchten-Wochenende

Eine mystisch-schöne Überraschung erwartet alle Besucher am 7. Dezember 2024 ab 17 Uhr! Eine illuminierte Wolke schwebt wie eine frische Brise vorbei, eine reisende Schneekugel rollt inmitten von Schneeflocken und leuchtenden Eisbällen heran, die musikalische Lichtshow mit Rabazz erstaunt mit ganz besonderen Musikinstrumenten.

Preise Winterleuchten für Tagesgäste (ab 14 Uhr gilt der Eintritt für das Winterleuchten im Park)

Erwachsene ab 17 Jahre 10,00 EUR

Kinder 7-16 Jahre 5,00 EUR

Kinder bis 6 Jahre kostenfrei

Jahreskarten- und Saisonkarteninhaber (2024) sparen 1EUR!

GenussPark - köstlicher Advent im egapark-Ambiente

An zehn Abenden zwischen dem 6. und dem 21. Dezember 2024 verwandelt sich der Platz vor dem Danakil im egapark in ein weihnachtliches Genussland. Es duftet nach Glühwein und Kinderpunsch, in den weihnachtlich geschmückten Holzhäusern garen Bratwurst und Brätl auf dem Rost, schmoren Sauerkraut und Kassler, Linsensuppe oder Champignonpfanne in großen Töpfen. Deftiges Handbrot duftet appetitlich. Wer kann schon bei Quarkbällchen und Apfelstrudel widerstehen? Von jeder Leckerei probieren, die Vielfalt des kulinarischen Advents genießen, mit Freunden treffen und entspannte Stunden verbringen - im GenussPark ist all das möglich.

Für 39,90 Euro erhalten Erwachsene Eintritt in den GenussPark, Kinder von sieben bis zwölf Jahren zahlen 19,90 Euro. Kinder unter sieben Jahren sind kostenlos. Im Preis des GenussParkes ist der Besuch des Winterleuchtens enthalten!

Florale Meisterwerke im Felsenkeller am Domplatz

Der Erfurter Weihnachtsmarkt ist das touristische Highlight der Adventszeit und verbreitet seit 26.11.24 zusammen mit der Weihnachtsschau "Florales zur Weihnachtszeit" im Felsenkeller am Dom eine besondere Strahlkraft im Advent. Vorfreude auf die schönsten Tage des Jahres, auf die Zeit mit Familie und Freunden, auf duftendes Tannengrün, heimeligen Kerzenschein- das ist die traditionelle Ausstellung von Floristen des egaparks gemeinsam mit Berufskollegen aus Mitteldeutschland und angehenden Floristen aus der Benary-Schule Erfurt und den Grone Bildungszentren Erfurt & Gotha. In diesem Jahr haben sie ihre meisterhaften Kreationen zum Thema "Porzellan und Keramik im Advent" gestaltet. Die zerbrechlichen Kunstwerke stammen von Künstlern und Leihgebern aus Mitteldeutschland: Porzellanatelier Biehne und Passig und Sophia Weiß Keramik sowie Keramikatelier betont, Marita Helbig, aus Leipzig, Dorothea Nerlich aus Potsdam und Keramikgestaltung Viktoria Benedek aus Plauen.

Die Floristen haben in ihren Gestaltungen edles Porzellan oder bodenständige Keramik in Szene gesetzt. Von kunstvollem Tischschmuck, fantasievollen Gefäßen bis hin zu Skulpturen reicht die Bandbreite der Kunstobjekte.

Auch traditionelle weihnachtliche Gestaltungen fehlen nicht in der stimmungsvollen Ausstellung. Adventskränze, festlich geschmückte Weihnachtsbäume, Kerzenlicht und leise Musik lassen den Zauber der Weihnachtszeit aufkommen und vermitteln den Besuchern die Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest.

Öffnungszeiten:

26.11. - 22.12.: 11.00 - 19.00 Uhr

24.12.: geschlossen

23., 25., 26.12.: 11.00 - 18.00 Uhr

Immer wieder egapark: Jahres- und Saisonkarten 2025

Mit der Jahres- und Saisonkarte sichert man sich jede Menge Parkfeeling und viele tolle Veranstaltungen. Das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil, das größte ornamental bepflanzte Blumenbeet Europas, vielfältige Themengärten, das Deutsche Gartenbaumuseum (in der Wintersaison geschlossen) und ein riesiger Spielplatz sind nur einige der vielen Höhepunkte. Inspiration für den eigenen Garten, Begeisterung im Blumenmeer, Ruhe und Kraft tanken unter einem der 2400 Bäume und abwechslungsreiche Veranstaltungen, den egapark kann, ja muss man mehrmals im Jahr besuchen. Viele Veranstaltungshöhepunkte, z.B. das Lichterfest oder die Kürbisausstellung und ein tolles Sportangebot von Mai bis September, sind inklusive. Schöner kann die perfekte Auszeit vom Alltag nicht sein.

Die Jahreskarte gilt vom 01.01. bis 30.12.2025 - die Saisonkarte vom 15.03. bis 31.10.2025. Ausgenommen sind die Schließtage montags und der 24./31.12.2024. Am Oster- und Pfingstmontag sowie an allen Montagen im Juli und August ist der egapark geöffnet.

Und das Beste: Für Jahres- und Saisonkarten gibt es aktuell besondere Vorverkaufsrabatte. Erwachsene sparen beim Kauf der Jahreskarte bis 30.12.24 5 Euro, Familien sogar 10 Euro. Familienkarten gibt es zu einem besonders günstigen Preis. Jedes Familienmitglied erhält eine eigene Karte und kann diese nach eigenem Wunsch nutzen.

Die Saisonkarten 2025 sind bis zum 14.3.25 ebenfalls im Vorverkauf günstiger. Beide Karten sind auch eine besondere Geschenkidee für das bevorstehende Weihnachtsfest!

Original-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell