Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH entwickelt digitale App für mentales Coaching

Die Zahl von Studierenden und Auszubildenden mit mentalen Belastungen steigt. Das Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH hat mit fiveways eine präventive Coaching-App entwickelt, die Studierende und Auszubildende ganzheitlich in ihrem Alltag unterstützt.

Für tausende neue Studierende und Azubis in Deutschland beginnt jetzt die aufregendste Zeit ihres Lebens. Doch die Freiheit nach der Schulzeit birgt auch Herausforderungen: In einer Yougov-Umfrage etwa erklärten sich jeweils gut zwei Drittel der Studierenden und der Azubis für gestresst, bei Arbeitnehmer:innen waren es dagegen 51 Prozent. Trotzdem gibt es kaum niederschwellige Coaching-Angebote speziell für junge Menschen in Ausbildung. Mit der App "fiveways" hat die SRH, eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands, ein digitales Coaching für den Alltag entwickelt.

Die SRH betreibt Kliniken, Hochschulen sowie Reha- und Weiterbildungseinrichtungen. In fiveways bündelt der gemeinnützige Stiftungskonzern seine Kompetenzen aus Bildung und Gesundheit. Die App unterstützt junge Menschen präventiv, als digitaler Wegbegleiter in fünf zentralen Lebensbereichen: Die "fiveways Spaces" decken Themen wie Resilienz, Gesundheit, Selbstmanagement, soziale Beziehungen und Zukunftskompetenzen ab. Mit alltagsnahen Impulsen, Reflexionsübungen und strukturierten, praxisnahen Lernwegen stärkt fiveways mentales Wohlbefinden, Selbstmanagement und gesunde Routinen. Die App ist seit Oktober 2025 verfügbar.

"Unser Ziel ist es, allen Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Bildung und Gesundheit sind dafür zwei entscheidende Voraussetzungen. Mit der Coaching-App fiveways ermöglichen wir ihnen, bereits in ihrer Ausbildung gesund und mental stark zu bleiben - für einen noch besseren Start ins Berufsleben. Deshalb nutzen wir unser Know-how gezielt dafür, solche digitalen Angebote auszubauen und die Strategie zur Digitalisierung unserer Leistungen umzusetzen", erklärt Simon Ruf, Geschäftsführer des Bildungsbereichs der SRH.

Entwickelt wurde fiveways am SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd (BBWN) von einem interdisziplinären Team, das psychologische, technische und didaktische Expertise vereint. Das BBWN bietet jungen Menschen mit speziellem Förderbedarf seit über 50 Jahren eine kompetenzorientierte Ausbildung in mehr als 40 Berufen. Diese Erfahrung fließt in die App ein: fiveways fördert den nachhaltigen Aufbau von Kompetenzen und ergänzt seit Oktober 2025 die Ausbildung. Die Auszubildenden können persönliche Themen selbstständig bearbeiten oder gemeinsam in der Gruppe aufgreifen - mit Coaching-Inhalten und Impulsen passend zu ihrem Alltag.

"Mit fiveways erweitern wir unser bestehendes Unterstützungsangebot um eine digitale Komponente, die rund um die Uhr zur Verfügung steht - zusätzlich zu den bestehenden psychologischen Präsenzangeboten", erklärt Patrick Burkard, Projektleiter und Bereichsleiter Healthcare des BBWN. "Unsere Auszubildenden erhalten damit eine alltagsnahe digitale Unterstützung, die sie eigenständig nutzen können. fiveways kann aber auch integrativ in unseren Regelangeboten eingesetzt werden und den Lernerfolg verbessern. So kann die App die mentale Gesundheit im Ausbildungsalltag nachhaltig stärken und stabilisieren."

fiveways wird außerdem weiterentwickelt: In Zusammenarbeit mit Hochschulen und Unternehmen werden die Inhalte zielgruppenspezifisch angepasst und eingesetzt. Dabei steht im Mittelpunkt, Lern- und Arbeitsumgebungen so zu gestalten, dass sie Selbstwirksamkeit, Motivation und mentale Gesundheit gleichermaßen fördern. Ziel ist es, gemeinsam mit Partnerinstitutionen innovative Wege zu finden, um angehende Fachkräfte in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen.

