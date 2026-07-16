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NDR Bücherpodcast für Kinder auf Tour: “Bücherwurm” mit prominenten Autor:innen unterwegs in Norddeutschland

Hamburg (ots)

Erst im Ohr, jetzt auf der Bühne: Der Podcast „Bücherwurm" verlässt zum ersten Mal das Studio und tourt in diesem Sommer durch den Norden. Im August und September macht Host Maja Herzbach mit ihrem Kinderbücher-Podcast an vier Orten Station und bringt bekannte Kinderbuch-Autorinnen und -Autoren live zum Publikum. Mit dabei sind unter anderem Margit Auer, Finn-Ole Heinrich, Dita Zipfel, Sarah Welk und Sabine Taschinski.

„Ich freue mich so sehr, mit dem Bücherwurm dort zu sein, wo er hin soll - bei den Kindern“, sagt Host Maja Herzbach. „Durch unseren Podcast wissen wir, wie gerne und aufmerksam Kinder lesen, was für Details sie bemerken und übrigens auch wie gut und geradezu professionell sie kritisieren können. Also wird es auch für die Autor:innen spannend, zu erfahren wie ihre Bücher bei ihrem Publikum ankommen.“

Bei den Veranstaltungen lesen die Autorinnen und Autoren aus ihren Büchern und kommen mit Host Maja Herzbach ins Gespräch. Bereits währenddessen haben die kleinen und großen Fans die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Anschluss gibt es noch Zeit für Autogramme. Die Lesung und das Gespräch werden mitgeschnitten und bei ARD Sounds veröffentlicht.

Die Termine im Überblick

Lüneburg, 22. August: mit Finn-Ole Heinrich und Dita Zipfel und ihrem Buch “Aali muss los” (Literaturbüro Lüneburg e.V., Heinrich Heine Haus)

Lübeck, 2. September: mit Sarah Welk und ihrem Buch “Klassenfahrt mit Opa” (im Rahmen des 23. Bücherpiraten-Festivals im Kinderliteraturhaus)

Rostock, 19. September: mit Margit Auer und ihrem Buch “Land unter”, Band 16 aus der Erfolgsreihe „Die Schule der magischen Tiere“ (Literaturhaus Rostock e.V. | Peter Weiss Haus, Möckelsaal)

Hamburg, 26. September: mit Stefanie Taschinski und ihrem Buch “Die kleine Dame” (im Rahmen des Seiteneinsteiger-Literatur- und Kulturfestivals für Kinder und Jugendliche in der Zentralbibliothek der Hamburger Bücherhallen, Hauptdeck). Ebenfalls zu Gast sind Cornelia Ehler (vom Studio Ohnsorg) und die Schauspielerinnen Vivien Mahler und Jara Biehler mit dem Stück 'De lütte Daam', das am 27.9. Premiere feiert.

Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 15 Uhr und dauern ca. eine Stunde.

Über den Bücherwurm

Spannend, magisch, witzig, voller Freundschaft oder erster Liebe – im Podcast „Bücherwurm" findet jedes Kind den passenden Lesetipp. Jede Woche stellt Host Maja Herzbach ein Buch ausführlich vor, mit genauer Altersempfehlung und einem exklusiven Leseausschnitt zum Reinhören. Einmal im Monat bewerten Kinder im „Buchcheck" selbst ein Buch, und mit dem „Bücherwürmchen" gibt es einen eigenen Vorlesetipp für die Kleinsten.

Der Bücherwurm bei ARD Sounds: Bücherwurm - Buchtipps für Kinder

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