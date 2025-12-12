Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

Travelzoo

Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, veröffentlicht neue Club-Angebote für Club-Mitglieder in Deutschland.

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

AB 359 EUR P.P.-SKI & WELLNESS IM BREGENZERWALD MIT VOLLPENSION

Die letzten Termine in der beliebten Wintersaison. Neben Frühstück sind Lunch und 5-Gang-Dinner inklusive. Viel Ruhe, da sich das Hotel nur an erwachsene Gäste richtet. 1500 Quadratmeter großer Wellnessbereich. Wir haben eine Ersparnis von 40 Prozent gegenüber dem Marktpreis verhandelt.

AB 649 EUR P.P.-WEINBERGE SIZILIENS: SUITE IM 5*-HOTEL & FLUG, -250 EUR

6 Tage in einem Landgut aus dem 18. Jahrhundert, Suiten mit eigenem Jacuzzi. Ein besonderes Erlebnis ist mit dabei: Nach Wahl entweder ein Kochkurs oder ein Spaziergang durch die Weinberge mit anschließender Verkostung. Reisezeitraum von Mai bis Juli. Flüge von Deutschland nach Palermo sind inklusive.

99 EUR P.P.-LÜNEBURGER HEIDE: 4*-HOTEL MIT SPA & DINNER

Club-Mitglieder finden den Wellnessbereich mit Pool, Saunen und Yoga-Studio "fantastisch". Inklusive Langschläfer-Frühstück bis 11 Uhr und 3-Gang-Menü an einem Abend. Wir sparen mehr als 50 Prozent gegenüber der Hotelwebsite.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

