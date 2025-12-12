PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Travelzoo

Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

Berlin (ots)

Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, veröffentlicht neue Club-Angebote für Club-Mitglieder in Deutschland.

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

  • AB 359 EUR P.P.-SKI & WELLNESS IM BREGENZERWALD MIT VOLLPENSION

Die letzten Termine in der beliebten Wintersaison. Neben Frühstück sind Lunch und 5-Gang-Dinner inklusive. Viel Ruhe, da sich das Hotel nur an erwachsene Gäste richtet. 1500 Quadratmeter großer Wellnessbereich. Wir haben eine Ersparnis von 40 Prozent gegenüber dem Marktpreis verhandelt.

  • AB 649 EUR P.P.-WEINBERGE SIZILIENS: SUITE IM 5*-HOTEL & FLUG, -250 EUR

6 Tage in einem Landgut aus dem 18. Jahrhundert, Suiten mit eigenem Jacuzzi. Ein besonderes Erlebnis ist mit dabei: Nach Wahl entweder ein Kochkurs oder ein Spaziergang durch die Weinberge mit anschließender Verkostung. Reisezeitraum von Mai bis Juli. Flüge von Deutschland nach Palermo sind inklusive.

  • 99 EUR P.P.-LÜNEBURGER HEIDE: 4*-HOTEL MIT SPA & DINNER

Club-Mitglieder finden den Wellnessbereich mit Pool, Saunen und Yoga-Studio "fantastisch". Inklusive Langschläfer-Frühstück bis 11 Uhr und 3-Gang-Menü an einem Abend. Wir sparen mehr als 50 Prozent gegenüber der Hotelwebsite.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

Über Travelzoo

Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten exklusive Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit persönlich auf ihre Qualität und ihren Wert geprüft werden. Wir kennen die neuesten und besten Reise-, Entertainment- und Lifestyle-Erlebnisse. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

Pressekontakt:

Mara Zatti
+49 30 3119 7514
mzatti@travelzoo.com

Original-Content von: Travelzoo, übermittelt durch news aktuell

