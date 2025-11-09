PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Travelzoo (Europe) Limited (Germany Branch)

Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

Berlin (ots)

Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, gibt die Veröffentlichung von neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland bekannt.

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

• 199 EUR P.P.-MOSEL: SCHLOSSHOTEL MIT 8-GÄNGE-MENÜ, STATT 430 EUR

50 Quadratmeter große Junior-Suite im 5-Sterne-Superior-Hotel. Wir haben ein besonderes Erlebnis für uns Club-Mitglieder verhandelt: ein italienisches8-Gang-Degustationsmenü.Zudem inklusive: Besuch vom Unesco-Welterbe Völklinger Hütte, Stadtführung in Trier.

• AB 599 EUR P.P. -CHALKIDIKI: 1 WOCHE SUITE, VP & FLUG

Besonders viel Privatsphäre: Suiten in einem abgetrennten Bereich vom Hotel, mit eigenem Pool. Club-Mitglieder erhalten exklusiv Vollpension (sonst nirgendwo buchbar). Unsere Ersparnis: zwischen 39 und 55 Prozent gegenüber anderen Reiseveranstaltern.

• 75 EUR P.P.-AUSZEIT AUF DER NORDSEEINSEL AMRUM

Sie entdecken die Drehorte von Fatih Akins neuem Film Amrum. Extras: täglich Frühstück, einmal Dinner und eine Flasche Wein. Club-Mitglieder sparen 56-66 Prozent gegenüber der Hotelwebsite.

• 799 EUR P.P.-5 TAGE NEUE LODGE IN LAPPLAND, STATT 1695 EUR

Wird im Dezember in Finnisch-Lappland eröffnet. Perfekte Lage zur Beobachtung der Nordlichter. Traditionelle, von den Sami inspirierte Hütten mit Grasdach. Junior-Suiten mit eigener Sauna und Vollpension.

• 99 EUR P.P.-HEIDELBERG: 3 TAGE IM HILTON-HOTEL, 76% GÜNSTIGER

Neuestes Hilton in Deutschland, in einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1845. Hier übernachtete schon Mark Twain. Nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt. Club-Mitglieder schlafen in Deluxe-Zimmern. Softdrinks aus der Minibar sind hier kostenfrei.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

Über Travelzoo

Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten exklusive Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit persönlich auf ihre Qualität und ihren Wert geprüft werden. Wir kennen die neuesten und besten Reise-, Entertainment- und Lifestyle-Erlebnisse. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

Pressekontakt:

Travelzoo
Unter den Linden 40
10117 Berlin
Pressekontakt:
Mara Zatti
+49 30 3119 7514
mzatti@travelzoo.com

Original-Content von: Travelzoo (Europe) Limited (Germany Branch), übermittelt durch news aktuell

