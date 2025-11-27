PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Travelzoo

Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

Berlin (ots)

Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, hat neue Club-Angebote für Club-Mitglieder in Deutschland veröffentlicht.

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

  • AB 899 EUR P.P.-ANTIKE KULTUR & BADEN IN ÄGYPTEN, -300 EUR Mit Ticket für das am 1. November in Kairo eröffnete größte archäologische Museum der Welt: das Grand Egyptian Museum. Ebenso inbegriffen: ein Besuch der Pyramiden von Gizeh und der Sphinx. Nach dem Aufenthalt in Kairo entspannen Sie im Strandresort in Hurghada. Der Flug ab Deutschland ist inklusive.
  • AB 799 EUR P.P.-LA PALMA MIT MIETWAGEN & FLUG, -350 EUR Lorbeerwälder, Lavafelder, Vulkankrater - das ist die Insel La Palma. Inklusive in diesem Club-Angebot sind 7 Nächte in einem 4-Sterne-Hotel mit Halbpension. Es liegt auf einer Klippe mit Blick auf den Atlantik. Wir sparen zwischen 188 und 350 EUR.
  • 89 EUR P.P.-DIE "EDELSTEIN-STADT" IDAR-OBERSTEIN ENTDECKEN Hotel in Rheinland-Pfalz mit Blick über das Nahetal und die Hügel des Hunsrücks. Nur wenige Minuten zum Deutschen Edelsteinmuseum. Gegenüber dem Originalpreis sparen wir 54 Prozent. Als Extras haben wir unter anderem Frühstück, eine Flasche Sekt und ein Lunchpaket verhandelt.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

Über Travelzoo

Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten exklusive Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit persönlich auf ihre Qualität und ihren Wert geprüft werden. Wir kennen die neuesten und besten Reise-, Entertainment- und Lifestyle-Erlebnisse. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

Pressekontakt:

Travelzoo
Unter den Linden 40
10117 Berlin
Pressekontakt:
Mara Zatti
+49 30 3119 7514
mzatti@travelzoo.com

Original-Content von: Travelzoo, übermittelt durch news aktuell

