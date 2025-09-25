Reisebank AG

Reisebank AG mit neuem Vorstandsvorsitzenden

Generationswechsel stellt Weichen für die erfolgreiche Fortführung der strategischen Transformation

Frankfurt am Main (ots)

Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Torsten Krieger den Vorsitz des Vorstands der Reisebank AG und löst damit Andreas Holz plangemäß ab. Mit diesem Generationswechsel geht eine Neuverteilung einiger Vorstandsressorts einher. Das Vorstandsteam setzt sich weiterhin aus Torsten Krieger, Dr. Tilmann Gerhards sowie Andreas Holz zusammen und stellt sich zukünftig wie folgt auf: Torsten Krieger übernimmt als Vorstandsvorsitzender die Verantwortung für Geschäftssteuerung, Personal, Marketing & Vertriebssteuerung, Produktion und Compliance. Dr. Tilmann Gerhards verantwortet die Bereiche Vertrieb Verbund, Vertrieb Retail, E-Commerce und Handel. Andreas Holzführt bis zu seinem geplanten Ausscheiden im September 2026 die Ressorts Finanzen und Innenrevision.

Mit diesem Wechsel im Führungsteam stellt die Reisebank AG die Weichen für die erfolgreiche Fortführung ihrer strategischen Transformation. Diese umfasst insbesondere:

den weiteren Ausbau als führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und Bargeldlogistik,

die Fokussierung als Dienstleister im genossenschaftlichen Verbund, digitale Vertriebswege und kundenorientierte Niederlassungen,

die konsequente Weiterentwicklung in Richtung Digitalisierung als Basis für zukunftsorientierte Angebote,

sowie die vollständige Einbindung als einziger Anbieter für Gold und Sorten in den Banking Workspace der Atruvia.

Die Reisebank unterstreicht damit ihre Rolle als zentraler Partner für Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken und weitere Institute im genossenschaftlichen FinanzVerbund.

"Unser Ziel ist es, das Angebot für Partnerbanken und Endkunden weiter zu stärken und die Reisebank AG nachhaltig als führenden Infrastrukturanbieter im Verbund zu positionieren. Diesen Weg gehen wir als Vorstandsteam gemeinsam", erklärt Torsten Krieger.

Der bisherige Vorstandsvorsitzende Andreas Holz bedankt sich für das Vertrauen während seiner langjährigen Amtszeit und begrüßt den Generationswechsel: "Es ist der richtige Zeitpunkt, einen Schritt zurückzutreten. Mit der neuen Ausrichtung hin zu einer noch stärkeren Integration in die Partnerbanken ist die Reisebank AG für die Zukunft hervorragend aufgestellt."

Über die Reisebank AG

Die Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen FinanzVerbund. Als Spezialinstitut ist sie führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie weitere Institute.

