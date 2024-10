Reisebank AG

Reisebank und Western Union verlängern ihre Partnerschaft für einen besseren Kundenservice

Ausgewiesene Bankexpertise und ein für Kunden gut erreichbares Filialnetz stehen hierbei im Fokus

Bild-Infos

Download

Frankfurt a.M. (ots)

Die Reisebank, eine hundertprozentige Tochter der DZ BANK, Marktführer im Geschäft mit Reisezahlungsmitteln und einer der umsatzstärksten Edelmetallhändler in Deutschland, hat ihre Partnerschaft mit Western Union, einem weltweit führenden Anbieter von Geldtransfers, verlängert. Die seit 1992 bestehende Zusammenarbeit zielt darauf ab, deutschen Kunden, die Geld ins Ausland senden möchten, einen sicheren und unkomplizierten Bargeldtransferservice zu ermöglichen. Die Reisebank zählt zu den wichtigsten Western Union-Vertretern in Deutschland.

Bargeldtransfers via Western Union sind ein nachgefragter Service, um Geld schnell und sicher an Familienangehörige oder Freunde im Ausland zu senden, denn Western Union verfügt weltweit über mehr als 400.000 Ein- und Auszahlungsstellen und ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten vertreten. Damit eignet sich dieser Service für Menschen, die in Deutschland verdientes Geld zur Unterstützung ihrer Familie in ihr Heimatland überweisen wollen - oder umgekehrt Zahlungen aus dem Ausland erhalten.

Ein Angebot von Finanzdienstleistungen auch für Menschen ohne Bankkonto gehört zu den Grundprinzipien der Reisebank, wie Western Union-Produkt Manager Michael Sommer erklärt: "Unsere Filialen sind durch ihre besondere Lage an Verkehrsknotenpunkten gut erreichbar - das ist wichtig, um den Menschen die Möglichkeit zu bieten, an bis zu sieben Tagen in der Woche und auch außerhalb üblicher Banköffnungszeiten unkompliziert Bargeld zu überweisen. Dank unserer Fokussierung auf Bargeldtransaktionen und unserer langjährigen Erfahrung im Bargeldhandling sind unsere Filialen stets in der Lage, Auszahlungen vorzunehmen."

Die Hauptzielländer für Bargeldtransfers ins Ausland sind die Türkei, die Ukraine, Rumänien, Bulgarien und Serbien. Im Gegenzug kommen viele Überweisungen nach Deutschland aus Ländern wie den USA, Kanada, Australien, Peru und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Evelyn Herl, Head of DACHL bei Western Union, äußerte sich erfreut über die Verlängerung der Partnerschaft: "Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der Reisebank sehr. Sie ist einer unserer größten Partner in Deutschland und in Europa. Besonders kundenfreundlich ist das umfangreiche Filialnetz der Reisebank an Verkehrsknotenpunkten wie großen Bahnhöfen, sowie der Fokus auf Bargeldtransaktionen. Mit ihren gut geschulten Mitarbeitern bietet die Reisebank einen sicheren und zuverlässigen Service für unsere Kunden."

Bargeldtransfers unterliegen ab dem ersten Euro der Identifikationspflicht gemäß den geltenden Geldwäschevorschriften. Als von der BaFin reguliertes Institut ist die Reisebank verpflichtet, strenge Vorschriften einzuhalten. Gleichzeitig bietet der Bargeldtransferservice der Reisebank auch jenen Menschen die Möglichkeit, Geld zu transferieren, die in Deutschland über kein Bankkonto verfügen.

Original-Content von: Reisebank AG, übermittelt durch news aktuell