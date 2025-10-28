Sky Deutschland

"Yeliz & Jimi - We Are Family?!": Start am 2. Dezember auf Sky und WOW und erster Teaser-Trailer verfügbar

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Den ersten Teaser-Trailer finden Sie hier zum Anschauen und hier zum Downloaden

Die offizielle Key Art finden Sie hier

Die vierteilige Sky Original Reality-Doku folgt Yeliz und Jimi im Alltag mit Tochter Snow, beleuchtet die gemeinsame Geschichte des Ex-Paares und wirft einen Blick auf die Zukunftsplanung der Beiden

Die vierteilige non-fiktionale Sky Original Serie wird produziert von B28 und Sky Deutschland

28. Oktober 2025 -Zwischen Schlagzeilen, Familienchaos und Neuanfängen: In der Sky Original Serie "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" geben Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht ab 2. Dezember so private Einblicke in ihr Leben wie noch nie. Der offizielle Teaser-Trailer gibt Zuschauer:innen bereits einen Vorgeschmack auf die neue Reality-Doku - inklusive Drama und klaren Worten. Die vierteilige Serie folgt den TV-Stars in ihrem Alltag als Patchwork-Familie mit Tochter Snow. Wöchentlich startet eine neue Episode auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One.

Über "Yeliz & Jimi - We Are Family?!":

Sie sind als TV-Traumpaar gestartet, haben sich schlagzeilenreich getrennt und sind jetzt mittendrin, sich als Patchwork-Familie zurecht zu finden: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht nehmen Zuschauer:innen mit in ihr Leben, exklusiv auf Sky und WOW. Die neue Sky Original Reality-Doku begleitet die beiden nicht nur in ihrem Alltag mit der gemeinsamen Tochter, sondern beleuchtet auch die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen. Nach Jahren der Funkstille, ersten Annäherungsversuchen und der verhängnisvollen Verhaftung von Jimi in diesem Sommer, arbeitet das Duo nicht nur daran, einen gemeinsamen Alltag zu finden - sie geben auch Einblicke in ihre gemeinsame Zukunftsplanung.

B28 Produktion produziert die vierteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlung:

Die Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 2. Dezember auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One. Wöchentlich folgt eine neue der insgesamt vier Episoden.

Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village .

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Weitere Informationen unter wowtv.de

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell