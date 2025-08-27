MagentaSport

Donnerstag Auftakt in das beste Eishockey-Angebot aller Zeiten mit CHL-Topspiel: Meister Berlin eröffnet die Saison live bei MagentaSport beim Norwegen-Meister

DEL-Start am 09.09.: Berlin vs Dresden

München (ots)

MagentaSport startet in das umfangreichste und beste Eishockey-Programm - vom Saisonstart der Champions Hockey League 2025/26 an diesem Donnerstag und der PENNY DEL bis zur WM 2026 in der Schweiz als krönendem Abschluss Ende Mai! Über 500 Live-Spiele plus neue Film- - und Reportage-Serien bei #EishockeyDeutschland. Der Meister Berlin eröffnet die neue Eishockey-Spielzeit bei MagentaSport mit dem Top-Spiel der Champions Hockey League (CHL) bei Norwegens Meister Storhamar Hamar (morgen, live ab 18.45 Uhr). Die PENNY DEL startet am 09. September: wieder mit dem Meister Berlin, der ab 19.00 Uhr auf den spannenden Aufsteiger Dresden trifft - live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.

CHL-Saisonstart! Berlin, Ingolstadt und Bremerhaven repräsentieren Eishockey-Deutschland

Die europäische Eishockey-Elite betritt am Donnerstag wieder ihre große Bühne: MagentaSport überträgt auch in der neuen Spielzeit ein Top-Spiel mit deutscher Beteiligung live. Dazu Partien der k.o.-Runden.

Aus der PENNY DEL haben sich die Eisbären Berlin als Meister, der ERC Ingolstadt als Hauptrundensieger 2024/25 und die Pinguins Bremerhaven als Dritter der Hauptrunde für die europäische Königsklasse qualifiziert. In der vergangenen Saison triumphierten in der CHL die ZSC Lions - auf dem Weg zum Titel hatte sich der Schweizer Meister aus Zürich im Viertelfinale nur knapp gegen die Eisbären durchgesetzt.

Zum Auftakt gastiert DEL-Champion Eisbären Berlin bei Norwegens Meister Storhamar Hamar - am Donnerstag, 28. August (ab 18.45 Uhr live). Am 2. Spieltag überträgt MagentaSport am Sonntag, 31. August (ab 17.15 Uhr live) das Auswärtsspiel der Pinguins Bremerhaven, die wie Berlin in der vergangenen CHL-Saison das Viertelfinale erreichten, bei Red Bull Salzburg, Serienmeister der ICE Hockey League. Die Heimspiele der Eisbären gegen den finnischen Spitzenklub Lukko Rauma am Freitag, 5. September (ab 19.15 Uhr live) und gegen den französischen Titelträger Grenoble am Sonntag, 7. September (ab 18.45 Uhr live) stehen an den darauffolgenden Spieltagen auf dem Programm.

Nach der Vorrunde ziehen die 16 besten der insgesamt 24 Teams in die Playoffs ein. In der K.o.-Phase bietet MagentaSport den Eishockey-Fans je ein Hin- und Rückspiel im Achtel-, Viertel- und Halbfinale sowie das Finale live.

Darüber hinaus sind Highlights von allen CHL-Begegnungen und bei MagentaSport ausgiebige Zusammenfassungen verfügbar, die auch bei MS Sport bei MagentaTV zu sehen sind.

Die CHL-Topspiele der kommenden Wochen live bei MagentaSport:

Donnerstag, 28. August

Ab 18.45 Uhr: Storhamar Hamar - Eisbären Berlin (1. Spieltag)

Sonntag, 31. August

ab 17.15 Uhr live: Red Bull Salzburg - Pinguins Bremerhaven (2. Spieltag)

Freitag, 05. September

ab 19.15 Uhr live: Eisbären Berlin - Lukko Rauma (3. Spieltag)

Sonntag, 07. September

ab 18.45 Uhr live: Eisbären Berlin - Grenoble (4. Spieltag)

Auftakt in die PENNY DEL-Saison 2025/26

Dienstag, 09. September

Ab 19.00 Uhr live: Eisbären Berlin - Dresdner Eislöwen (live und kostenlos)

