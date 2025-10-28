Sky Deutschland

Die FIFA U-17 Weltmeisterschaft 2025(TM) live auf Sky Sport News und im kostenlosen Livestream

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live auf Sky Sport News - zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

Sämtliche Partien der österreichischen U17-Nationalmannschaft auf Sky Sport Austria - ebenfalls im Livestream frei empfangbar

1. Gruppenspiel Deutschland - Kolumbien am Dienstag, 4. November ab 15:35 Uhr

Unterföhring, 28. Oktober 2025 - Sky Sport überträgt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live auf Sky Sport News - zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel.

Sein erstes Gruppenspiel bestreitet der amtierende Titelverteidiger am Dienstag, 4. November ab 15:35 Uhr gegen Kolumbien - die weiteren Gegner in der Gruppenphase kommen aus Nordkorea und El Salvador. Erstmals wird der Wettbewerb mit 48 Mannschaften ausgetragen.

Trainer Marc-Patrick Meister hat insgesamt 21 Spieler des Jahrgangs 2008 aus neun verschiedenen Vereinen nominiert. Neben Torhüter Marcello Trippel von Borussia Mönchengladbach laufen u. a. Frankfurts Top-Torjäger Alexander Staff, der zuletzt vom DFB mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet wurde, sowie Ben Hawighorst von Bayer Leverkusen und Wisdom Mike vom FC Bayern auf.

Sämtliche Partien der österreichischen U17-Nationalmannschaft werden auf Sky Sport Austria sowie ebenfalls im frei empfangbaren Livestream auf skysport.at zu sehen sein.

Die Gruppenspiele der deutschen U17-Nationalmannschaft auf Sky Sport News und im Livestream:

Dienstag, 4. November ab 15:35 Uhr: Deutschland - Kolumbien

Freitag, 7. November um 13:50 Uhr: Deutschland - Nordkorea

Montag, 10. November um 14:20 Uhr: Deutschland - El Salvador

Über die WM hinaus überträgt Sky Sport bekanntlich regelmäßig an Wochenenden ausgewählte Topspiele aus den deutschen U17- und U19-DFB-Nachwuchsligen live.

