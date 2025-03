Sky Deutschland

Der nächste Meilenstein - Sky Stream jetzt auch für Sky Q Bestandskunden verfügbar

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 13. März 2025 - Nach dem erfolgreichen Marktstart von Sky Stream im vergangenen Sommer kommen jetzt auch Bestandskunden mit einer Sky Q IPTV Box in den Genuss der wegweisenden neuen Entertainment-Plattform und des fortschrittlichsten TV-Betriebssystems.

Ab sofort ist Sky Stream, zusammen mit dem Betriebssystem Sky OS und der neuen Oberfläche, auch für bestehende Sky Kunden verfügbar, die bisher Sky Q over IP und die dazugehörige Streaming-Box genutzt haben. Viele dieser Kunden haben bereits das kostenlose Upgrade erhalten. Alle weiteren werden im Laufe der nächsten Wochen folgen.

Die Vorteile von Sky Stream

Sky Stream bündelt die ganze Welt des TV-Entertainments in einem kompakten und vor allem nutzerfreundlichen Paket. Das Herzstück ist dabei die Sky Stream Box, die einfach mit dem Fernseher sowie dem Heimnetzwerk (via WLAN oder Ethernet) verbunden wird und anschließend den Empfang des Fernsehprogramms übernimmt. Sky Stream beinhaltet Zugang zu rund 100 Free-TV-Sendern - die meisten davon in HD-Qualität - und unterstützt alle wichtigen Mediatheken sowie Streaming-Apps. Über die kleine Box sind also beispielsweise auch Partner-Apps wie Netflix oder Disney+ nutzbar. Das legendäre Film-, Serien- und Sport-Angebot von Sky ist ebenfalls verfügbar und kann ganz nach Geschmack passgenau hinzugebucht werden.

Der Clou: Mit Sky Stream navigieren Nutzer so zielsicher durch Entertainment-Content wie nie zuvor. Smart Search macht Schluss mit der komplizierten Suche nach bestimmten Filmen oder Serien. Egal, ob Klassiker oder aktuelle Lieblingsserien: Die moderne Suchfunktion durchstöbert alle Anbieter und bietet direkten Zugriff auf verfügbare Inhalte - ohne Umwege oder Umschalten. Per Sprachsteuerung finden die Zuschauer einfach und schnell, was sie suchen.

Moderne Komfortfunktionen wie Time Shift für das Pausieren von Live-Programmen, die Möglichkeit zum Neustarten unterstützter Inhalte und ein integrierter Programmführer für lineare Fernsehangebote machen die TV-Unterhaltung so leicht wie nie. In individuellen Playlists können Nutzer zudem bequem die Favoriten der Familie sammeln und ein maßgeschneidertes Programm zusammenstellen. So bringt Sky Stream modernsten TV-Komfort in jedes Wohnzimmer.

Die Highlights von Sky Stream

Smarte Benutzeroberfläche: Die intuitive Benutzeroberfläche des neuen Sky OS ermöglicht es Nutzern, schnell und einfach durch die verschiedenen Inhalte zu navigieren und ihre Lieblingssendungen zu finden

Die intuitive Benutzeroberfläche des neuen Sky OS ermöglicht es Nutzern, schnell und einfach durch die verschiedenen Inhalte zu navigieren und ihre Lieblingssendungen zu finden Intuitiver Zugang: Einfache Suche per Sprachsteuerung

Einfache Suche per Sprachsteuerung Riesige Auswahl an Entertainment auf Abruf (On Demand) von Sky, den großen Streaming-Diensten und Mediatheken

auf Abruf (On Demand) von Sky, den großen Streaming-Diensten und Mediatheken Aktuelle Blockbuster , tausende Filme, Serien und mehr

, tausende Filme, Serien und mehr Lineares TV: Inhalte von Sky sowie mehr als 100 öffentlich-rechtliche und private TV-Sender in HD-Qualität

Inhalte von Sky sowie mehr als 100 öffentlich-rechtliche und private TV-Sender in HD-Qualität Bester Live-Sport: mit der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga, Premier League und DFB-Pokal sowie dem besten Motorsport mit der Formel 1 und vieles mehr

Am Umfang des Angebots ändert sich für bisherige Sky Q over IP-Kunden nichts und spezielle Maßnahmen müssen von den Kunden nicht ergriffen werden. Das Upgrade wird im Hintergrund automatisiert ausgeführt und ist für alle Q over IP-Kunden kostenlos.

Die Fernbedienung der Sky Q IPTV Box kann weiterhin genutzt werden. Auf der Startseite von Sky Stream finden sich Anleitungen und Einführungen in die neue Oberfläche.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

