Sky Deutschland

Sky und OneGate Media schließen Vertriebs-Kooperation

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Sky Deutschland und OneGate Media erweitern ihre Zusammenarbeit auf den Bereich Programm-Vertrieb: OneGate Media vertreibt ab sofort die hochwertigen und preisgekrönten Sky Original Dokumentationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zu den Sky Original Produktionen, die in Zukunft von OneGate Media vertrieben werden, zählen u.a.: "22. Juli - Die Schüsse von München", "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?", "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat", "Der Anschlag - Angriff auf den BVB", "Erfundene Wahrheit - Die Relotius-Affäre" und "Der Parkhausmord - Wer tötete Charlotte Böhringer?"

17. Dezember 2024 - Sky Deutschland und Onegate Media schließen eine Vertriebs-Kooperation. OneGate Media vertreibt in Zukunft Sky Original Dokumentationen wie "22. Juli - Die Schüsse von München", "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?", "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat", "Der Anschlag - Angriff auf den BVB", "Erfundene Wahrheit - Die Relotius-Affäre" und "Der Parkhausmord - Wer tötete Charlotte Böhringer?" in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Sky Original Dokumentationen wie 'Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat' oder 'Der Parkhausmord' begeistern seit einigen Jahren Kritiker und Zuschauer gleichermaßen. Auch weiterhin werden diese High-End-Produktionen zuerst und exklusiv nur für unsere Kunden bei Sky und WOW verfügbar sein. Darüber hinaus wollen wir sie aber künftig auch einem breiteren Publikum außerhalb unserer Plattform zugänglich machen. Mit OneGate Media haben wir den perfekten Distributions-Partner dafür gefunden."

Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin OneGate Media: "Wir danken Sky Deutschland für das Vertrauen, unsere Zusammenarbeit nun auch auf den Vertrieb auszudehnen. Bisher haben wir mit OneGate Media hochwertige Inhalte von Sky für den NDR lizenziert und Filme sowie Serien an Sky verkauft. Dass wir jetzt auch als Vertriebspartner agieren, ist für uns ein wichtiger Schritt und eine spannende Entwicklung. Diese preisgekrönten und qualitativ herausragenden Dokumentationen ergänzen unser Portfolio perfekt, und wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft."

Über OneGate Media:

OneGate Media ist ein führendes deutsches Vertriebs- und Lizenzhandelsunternehmen für Film- und Fernsehproduktionen. Vor über 60 Jahren als Tochterunternehmen des NDR gegründet, gehört die OneGate Media zur Studio Hamburg Gruppe, einem der führenden Produktionshäuser in Deutschland und ist eine Vertriebstochter des NDR / ARD. OneGate Media vereint sechs Vertriebe unter einem Dach, unter anderem International Sales und Digital Distribution.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell