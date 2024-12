Sky Deutschland

Mit Weltklasse-Tennis ins neue Jahr: der United Cup mit Alexander Zverev und Laura Siegemund ab dem 27. Dezember live bei Sky Sport

Die dritte Ausgabe des Mixed-Mannschaftsturniers in Australien ab Freitag, 27.12. bis Samstag, 5.1. täglich live auf Sky Sport Tennis sowie zwei zusätzlichen Bonusstreams auf Sky Stream, Sky Q und WOW

Unter anderem alle Matches von Team Deutschland mit Alexander Zverev und Laura Siegemund, die Konferenz mit den weiteren Gruppenspielen sowie alle K.o.-Duelle live

Das Geschehen in Sydney und Perth wird von den Kommentatoren Paul Häuser, Hannes Herrmann und Michael Fuchs oder dem englischsprachigen Original-Kommentar begleitet

Fans können das gesamte Tennis-Angebot von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q live erleben

Unterföhring, 18. Dezember 2024 - Mit Weltklasse-Tennis beendet Sky Sport das aktuelle Jahr und eröffnet zugleich das neue, wenn zum dritten Mal rund um den Jahreswechsel der United Cup stattfindet. Insgesamt 18 Nationen haben sich für das Mixed-Event in Australien qualifiziert. Titelverteidiger ist Team Deutschland, das dieses Mal durch Alexander Zverev, Laura Siegemund, Daniel Masur, Tim Pütz, Lena Papadakis und Vivian Heisen vertreten wird. Neben Prestige geht es für alle teilnehmenden Spielerinnen und Spieler bereits um die ersten Weltranglistenpunkte auf der WTA Tour bzw. ATP Tour 2025.

Sky Sport Tennis überträgt das Geschehen des Mannschaftswettbewerbs vom 27. Dezember 2024 bis zum 5. Januar 2025 täglich live, darunter alle Begegnungen des deutschen Teams, die Konferenz mit den weiteren Paarungen der Gruppenphase sowie alle K.o.-Duelle.

Neben den täglichen Live-Übertragungen auf Sky Sport Tennis können Fans während der Gruppenphase auf zwei zusätzlichen Bonusstreams auf Sky Stream, Sky Q und WOW das komplette Spielgeschehen sowohl in Sydney als auch in Perth live verfolgen.

Zunächst treten die 18 Teams in insgesamt sechs Dreiergruppen in Sydney und Perth gegeneinander an. Im Anschluss geht es für die sechs Gruppensieger sowie die zwei besten Zweitplatzierten im Viertelfinale weiter. Team Deutschland bestreitet seinen Auftakt gegen Brasilien. Am frühen Sonntagmorgen (29.12.) trifft ab 3:00 Uhr Laura Siegemund auf Beatriz Haddad Maia, im Anschluss ab ca. 5:00 Uhr Alexander Zverev auf Thiago Monteiro. Das abschließende Mixed-Doppel folgt ab ca. 7:00 Uhr. Der zweite Gegner des deutschen Duos in Gruppe E ist China. Am Montag (30.12.) ab 10:00 Uhr steht zunächst das Einzel von Alexander Zverev gegen Zhang Zhizhen auf dem Programm, gefolgt von Laura Siegemund gegen Zheng Qinwen und dem anschließenden Mixed-Doppel.

Das Viertelfinale beginnt dann am frühen Neujahrsmorgen, das Finale am Sonntagmorgen (5.1.) ab 7:30 Uhr.

Paul Häuser, Hannes Herrmann und Michael Fuchs sind als Kommentatoren im Einsatz. Einzelne Live-Übertragungen sowie die Bonusstreams werden mit dem englischsprachigen Originalkommentar ausgestrahlt.

