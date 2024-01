Sky Deutschland

Für eine inklusivere Gesellschaft: die Special Olympics Nationalen Winterspiele Thüringen 2024 kommende Woche bei Sky Sport

Unterföhring (ots)

Vom 29. Januar bis 2. Februar begleitet Sky Sport das Geschehen auf Sky Sport News und den digitalen Kanälen und präsentiert darüber hinaus über zehn Stunden live aus Oberhof

Sämtliche Live-Übertragungen stehen auf Sky Sport Top Event wahlweise auch mit Untertiteln für Hörgeschädigte zur Verfügung

Charly Classen: "Als langjähriger Partner von Special Olympics ist es eine Selbstverständlichkeit - und eine noch größere Freude - uns wieder zu engagieren"

Unterföhring, 24. Januar 2024 - Von Montag, 29. Januar bis Freitag, 2. Februar finden in Thüringen die Special Olympics Nationalen Winterspiele 2024 statt. Diversität und Inklusion zählen zur Kernwerten von Sky. Um eine inklusive Gesellschaft zu fördern und mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung zu schaffen, berichtet Sky Sport wie bereits bei den World Games im vergangenen Sommer in Berlin und den nationalen Veranstaltungen in den Jahren davor auch dieses Mal umfassend.

Charly Classen, Executive Vice President Sport & Customer Operations Sky Deutschland: "Wie viel man mit vereinten Kräften bewegen kann, hat die Medienallianz letzten Sommer eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gemeinsam konnten wir ein starkes Zeichen für mehr Inklusion setzen, Aufmerksamkeit schaffen und Herzen öffnen. Genau hier wollen wir in Thüringen anknüpfen. Sky ist langjähriger Partner von Special Olympics, daher ist es eine Selbstverständlichkeit - und eine noch größere Freude - uns wieder zu engagieren."

Insgesamt wird Sky Sport über zehn Stunden der Veranstaltung live übertragen. Los geht es am Mittwoch (31. Januar) ab 9:20 Uhr mit dem Eiskunstlauf. Tags darauf ist ab 9:00 Uhr der Shorttrack-Wettbewerb zu sehen, bevor am Abend ab 18:00 Uhr mit der Eisgala das große Highlight auf dem Programm steht. Moderatorin Nele Schenker wird gemeinsam mit der inklusiven Reporterin Anna Schmalhofer durch die Veranstaltung führen. Als Kommentator ist Marcus Lindemann im Einsatz, der neben der Eisgala auch schon den Eiskunstlauf und Shorttrack live begleitet. Zum Abschluss überträgt Sky Sport am Freitag (2. Februar) ab 8:50 Uhr das Schneeschuhlaufen live, das von Roland Evers kommentiert wird.

Sämtliche Live-Übertragungen stehen auf Sky Sport Top Event optional auch mit Untertiteln für Hörgeschädigte zur Verfügung. Voraussetzung für den Empfang der Übertragungen mit Live-Untertiteln sind Sky Q und das Sky Sport Paket.

Darüber hinaus werden Sky Sport News, skysport.de und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport das Geschehen in Thüringen bereits ab dem 29. Januar und auch über die Live-Übertragungen hinaus begleiten.

