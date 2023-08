Europcar Mobility Group

Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Europcar und VAER präsentieren exklusive Sneaker-Kollektion aus recycelter Arbeitskleidung im Zeichen der Nachhaltigkeit

Hamburg/ Kopenhagen (ots)

Europcar, der führende Mobilitätsdienstleister in Europa, hat in enger Zusammenarbeit mit dem jungen dänischen Unternehmen VAER ein innovatives Upcycling-Projekt umgesetzt. Im Fokus steht die nachhaltige Umwandlung alter Europcar-Arbeitskleidung in stylische Sneaker sowie Arbeitsschuhe für Mitarbeitende an Europcar-Stationen in Deutschland. Die exklusive Kollektion der Sneaker in den Farben grün/weiß sowie grün/schwarz ist ab sofort über den Online-Shop von VAER erhältlich und steht sinnbildlich für Europcars kontinuierliches Engagement für mehr Nachhaltigkeit und Verantwortung in der Antriebs- und Verkehrswende.

Soziale Verantwortung über die Flotte hinaus

Das Upcycling-Projekt unterstreicht die soziale Verantwortung des Unternehmens und zeigt die Kreativität und den Pioniergeist der Mitarbeitenden. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit zu einer der drängendsten globalen Herausforderungen geworden ist, setzt Europas Nr. 1 der Fahrzeugvermietung ein starkes Zeichen dafür, wie Unternehmen aktiv zum Schutz unseres Planeten beitragen können und wie Engagement außerhalb des Kernproduktes aussehen kann. Europcar zeigt: Kreativität hat das Potential, kleine wie große Dinge positiv zu verändern. Man muss eben nur mehr als den ersten Schritt machen.

Tobias Zisik, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group in Deutschland, betont: "Unsere Verantwortung für die Umwelt erstreckt sich weit über unsere Flotte hinaus. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit VAER aus alter Arbeitskleidung ein hochwertiges und nachhaltiges Produkt geschaffen zu haben, das noch dazu einfach gut aussieht und Spaß macht. Dieses Projekt spiegelt unseren Ansatz wider, kontinuierlich innovative Wege zu finden, um Nachhaltigkeit in allen unseren Geschäftsaktivitäten zu integrieren. Dabei setzen wir auch auf die Ideen und die Aktivierung unserer mehr als 5.000 Mitarbeitenden in Deutschland. Wir wissen, der Weg ist noch weit - aber gemeinsam können wir jeden Tag ein kleines bisschen besser werden."

Aus Alt macht Neu: Von Textilabfall zu trendigen Sneakern

Die einzigartige Sneaker-Kollektion repräsentiert einen symbolischen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft. Das Projekt basiert auf der Idee des Upcyclings. Dabei wird einem ausgedienten Gegenstand ein neuer Lebenszyklus eingehaucht, die Produktion selbst ist maximal ressourcenschonend.

Lili Dreyer, Co-Founder von VAER, sagt: "Diese Partnerschaft zeigt, dass selbst scheinbar kleine Maßnahmen einen großen Einfluss auf die Umwelt haben können, wenn Unternehmen sich für nachhaltige Innovationen einsetzen."

Aktivierung der Mitarbeitenden für nachhaltiges Handeln

Die Sneaker sind ab sofort in limitierter Auflage verfügbar und können online über den Shop von VAER bestellt werden. Die Sneaker-Kampagne unter dem Motto "Umgekehrt wird ein Schuh daraus" wird von verschiedenen Maßnahmen in der externen und internen Kommunikation begleitet. So können Mitarbeitende der Europcar Mobility Group Germany durch eigenes Engagement für mehr Nachhaltigkeit Sneaker selbst sowie Rabatte beim Sneaker-Kauf erarbeiten. Zudem kooperiert Europcar mit Graffiti-Artists aus der deutschen Hip-Hop-Szene und bringt die Idee des Upcyclings auf legale Graffiti-Wände in Deutschland. Den Abschluss der Kampagne bildet eine überdimensionale Installation in der Unternehmenszentrale der Europcar Mobility Group in Hamburg, die einen riesigen Sneaker aus alter Arbeitskleidung zeigt. Am PoS in den Europcar-Stationen informiert das Unternehmen an strategischen Stützpunkten über die Sneaker-Aktion und die damit verbundenen Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, so zum Beispiel das eingesparte CO2-Äquivalent von 480kg.

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist Marktführer in Europa bei flexibler Mobilität. Mit ihren Marken bietet sie attraktive Alternativen zum Fahrzeugbesitz und ein breites Spektrum an Services an - sei es für einige Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger - mit einer Flotte, die mit den neuesten Technologien ausgestattet ist und deren Anteil an Elektrofahrzeugen kontinuierlich steigt. Gemacht für Menschen und ein neues Freiheitsgefühl, basierend auf intelligenten Daten. Die Marken der Europcar Mobility Group umfassen unter anderem: Europcar® - europäischer Marktführer bei der Fahrzeugvermietung, Goldcar® - Europas führende Lowcost-Vermietung und Ubeeqo® - einer der europäischen Marktführer von Roundtrip-Carsharing (B2B, B2C). Die Gruppe bietet ihre flexiblen und nachhaltigen Mobilitätslösungen weltweit über ein umfangreiches Netzwerk in 140 Ländern an. In Deutschland sind die Marken Buchbinder Rent-a-Car, Europcar und Ubeeqo an über 420 Standorten vertreten. Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com

Über VAER:

VAER ist ein dänisches Unternehmen, das sich auf nachhaltige Mode und Upcycling spezialisiert hat. Ihr Ansatz kombiniert Kreativität mit Umweltbewusstsein, um hochwertige Produkte aus recycelten Materialien herzustellen.

Original-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuell