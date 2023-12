Sky Deutschland

Max Zielke verstärkt das Team von Sky Sport

Unterföhring (ots)

Der 30-Jährige kommt von ran und ist ab dem 1. Januar für Sky Sport tätig

Zielke wird als Field-Reporter in der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie als Moderator in der 2. Bundesliga und bei Sky Sport News zum Einsatz kommen

Unterföhring, 14. Dezember 2023 - Bereits bevor sich das Transferkarussell in der Bundesliga und den internationalen Ligen wieder dreht, hat Sky Sport zugeschlagen. Max Zielke kommt von ran und verstärkt ab dem 1. Januar 2024 die Sky Sportredaktion. Der 30-jährige Bonner wird ab dem neuen Jahr als Field-Reporter in der Bundesliga und 2. Bundesliga tätig sein und auch als Moderator der 2. Bundesliga und bei Sky Sport News zum Einsatz kommen.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Mit Max Zielke dürfen sich unsere Kundinnen und Kunden auf ein neues,frisches Gesicht in den Live-Übertragungen von Sky Sport freuen. Bereits mit seinen jungen Jahren verfügt er über umfangreiche Erfahrungen als Moderator und Reporter in unterschiedlichen Sportarten - eine tolle Verstärkung für unser Team."

Max Zielke: "Der Fußball war der Grund, warum ich von klein auf Sportreporter werden wollte. Nun ein Teil des Teams beim Fußball- und Sportanbieter Nummer eins in Deutschland zu sein, ist eine fantastische neue Herausforderung. Ich freue mich auf die neuen Kolleginnen und Kollegen, die vielfältigen Aufgaben und jede Menge Fußball."

Bisher war Max Zielke insgesamt knapp zehn Jahre für ran bei ProSiebenSat.1 tätig. Dort hatte er seinen ersten großen Einsatz als Fan-Reporterbei der FIFA Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien und berichtete später als Reporter von der UEFA Europameisterschaft 2016 in Frankreich sowie von zwei U21-Europameisterschaften. Darüber hinaus war er regelmäßig im Rahmen der ran NFL-Übertragungen im Einsatz und berichtete von sechs Super Bowls. In den vergangenen zwei Jahren moderierte er "ran Late Night" im Anschluss an die Bundesliga-Live-Übertragungen in Sat.1 und zuletzt die Live-Übertragungen der Rugby-Weltmeisterschaft.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell