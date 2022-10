Sky Deutschland

Die Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt, Hannover 96 empfängt den BVB und der FC Bayern muss zum FC Augsburg: komplette 2. Runde des DFB-Pokals live bei Sky

Sky überträgt alle 16 Begegnungen wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz, 14 davon exklusiv

An beiden Tagen berichtet Sky jeweils ab 17.30 Uhr live

Die Partien zwischen RB Leipzig und dem HSV sowie dem FC Augsburg und dem FC Bayern München live auch auf Sky Sport UHD

Den DFB-Pokal live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW / aktuelle Sonderaktion: WOW Live-Sport im 6-Monats-Abo für nur 14,99 Euro pro Monat

Unterföhring, 17. Oktober 2022 - 15 Bundesligisten, 13 Vertreter der 2. Bundesliga, zwei Drittligisten, ein Regionalligist und ein Oberligist: 32 Mannschaften wollen am Dienstag und Mittwoch den nächsten Schritt in Richtung DFB-Pokalfinale in Berlin machen. Sky überträgt alle insgesamt 16 Begegnungen wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz live, 14 davon exklusiv.

Zu vier Anstoßzeiten werden jeweils vier Begegnungen ausgetragen. Jeweils ab 17.30 Uhr meldet sich Sky an beiden Tagen zunächst mit den frühen Partien, ab 20.35 Uhr berichtet Sky dann an beiden Tagen von den späten Spielen. Durch die Pokalabende führen Michael Leopold am Dienstag und Nele Schenker am Mittwoch.

Der besondere Reiz liegt auch dieses Mal im ewigen Duell "David gegen Goliath". Aufgrund zweier direkter Paarungen zwischen Bundesligisten steht bereits jetzt fest, dass mindestens zwei weitere Erstligisten den drei in der 1. Runde gescheiterten Vereinen aus dem Oberhaus folgen werden. Die elf weitere kämpfen gegen tieferklassige Gegner gegen die Blamage.

Der größte Klassenunterschied herrscht am Dienstag zur frühen Anstoßzeit: Die Stuttgarter Kickers, aktueller Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg, empfangen die Europa-League-Sieger von Eintracht Frankfurt. Das bislang einzige Pokalduell zwischen den beiden Klubs konnten die Kickers 1987 für sich entscheiden. In den weiteren Partien am Dienstag treffen unter anderem Waldhof Mannheim auf den 1. FC Nürnberg, Titelverteidiger RB Leipzig auf den HSV, die TSG Hoffenheim auf den FC Schalke und Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt auf Borussia Mönchengladbach.

Am Mittwoch stehen unter anderem die Begegnungen zwischen Hannover 96 und dem BVB, dem SC Freiburg und dem FC St. Pauli sowie dem FC Augsburg und dem FC Bayern München auf dem Programm. Anders als in den beiden Vorjahren, als bei Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach jeweils in der 2. Runde Endstation war, will der Rekordmeister am Ort der bisher einzigen Saisonniederlage den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen.

Über die Live-Übertragung aller Einzelspiele und der Original Sky Konferenzen hinaus überträgt Sky die Partien von RB Leipzig gegen den HSV am Dienstagabend und des FC Augsburg gegen Bayern München am Mittwochabend zusätzlich live auch auf Sky Sport UHD.

Jeweils ab 22.45 Uhr zeigt Sky am Dienstag und Mittwoch in "Alle Spiele, alle Tore" Spielzusammenfassungen aller Partien des Abends.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Übertragungen des DFB-Pokals sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket ( sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Den DFB-Pokal live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Pokal-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Im Rahmen einer Sonderaktion gibt es aktuell den gesamten Live-Sport von Sky zum halben Preis. Im 6-Monatsabo gibt es WOW Live-Sport zum Preis von 14,99 Euro pro Monat.

Die 2. Runde des DFB-Pokals live bei Sky

Dienstag:

17.30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 18.00 Uhr und 20.45 Uhr auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

17.30 Uhr: Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport 2 und 6

17.30 Uhr: RB Leipzig - Hamburger SV auf Sky Sport 3 und Sky Sport UHD

17.30 Uhr: VfB Lübeck - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport 4

17.30 Uhr: SV Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport 5

20.30 Uhr: Vorberichte zu den späten Spielen und Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg auf Sky Sport 2

20.35 Uhr: SV Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport 3 und 7

20.35 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 auf Sky Sport 4 und 8

20.35 Uhr: SV Elversberg - VfL Bochum auf Sky Sport 5 und 9

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

Mittwoch:

17.30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 18.00 Uhr und 20.45 Uhr auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

17.30 Uhr: SC Freiburg - FC St. Pauli auf Sky Sport 2 und 7

17.30 Uhr: Hannover 96 - Borussia Dortmund auf Sky Sport 3

17.30 Uhr: SC Paderborn - SV Werder Bremen auf Sky Sport 4

17.30 Uhr: SV Sandhausen - Karlsruher SC auf Sky Sport 5

20.30 Uhr: Vorberichte zu den späten Spielen und FC Augsburg - FC Bayern München auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

20.35 Uhr: VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld auf Sky Sport 3 und 8

20.35 Uhr: 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport 4 und 9

20.35 Uhr: Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 5 und 10

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell