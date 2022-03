Sky Deutschland

HBO-Serie "House of the Dragon" parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky

In der Nacht zum 22. August auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie abends um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic

Voraussichtlich sofort wahlweise auf Deutsch oder im Original verfügbar

"House of the Dragon", die zehnteilige HBO-Serie ist parallel zur US-Ausstrahlung .in der Nacht zum 22. August auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar sowie am Abend des 22. August um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen. Die zehnteilige Serie steht voraussichtlich sofort auf Deutsch sowie in der Originalfassung zur Verfügung. Basierend auf George R.R. Martins Roman "Fire & Blood" erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor "Game of Thrones". Alle Staffeln von "Game of Thrones" sind derzeit auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.

In den Hauptrollen spielen Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und Rhys Ifans.

In weiteren Rollen sind Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes und Savannah Steyn zu sehen.

George R.R. Martin ist Co-Creator/Executive Producer. Ryan Condal fungiert als Co-Creator/Co-Showrunner/Executive Producer und Autor. Co-Showrunner/Executive Producer/Regisseur ist Miguel Sapochnik. Executive Producer und Autorin: Sara Hess. Weitere Executive Producer sind Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt. Weitere Regisseure sind Clare Kilner und Geeta V. Patel sowie Greg Yaitanes, der auch Co-Executive Producer ist. Basierend auf George R.R. Martins "Fire & Blood".

Charakterbeschreibungen:

Paddy Considine spielt König Viserys Targaryen, der von den Lords von Westeros auf dem Großen Rat von Harrenhal zum Nachfolger des alten Königs Jaehaerys Targaryen gewählt wurde. Viserys ist ein warmherziger, freundlicher und anständiger Mann, der nur das Erbe seines Großvaters weiterführen möchte. Doch aus guten Männern werden nicht unbedingt große Könige.

Matt Smith ist Prinz Daemon Targaryen, jüngerer Bruder von König Viserys und Thronfolger. Daemon ist ein unvergleichlicher Krieger und Drachenreiter und besitzt das wahre Blut des Drachens. Doch es heißt, dass die Götter bei der Geburt eines Targaryen eine Münze in die Luft werfen...

Olivia Cooke ist Alicent Hightower, die Tochter von Otto Hightower, der Rechten Hand des Königs, und die anmutigste Frau in den Sieben Königreichen. Sie wuchs im Roten Bergfried auf, nahe beim König und seinem engsten Kreis; sie besitzt sowohl höfische Anmut als auch einen ausgeprägten politischen Scharfsinn.

Emma D'Arcy ist Prinzessin Rhaenyra Targaryen, das erstgeborene Kind des Königs, sie ist von reinem valyrischem Blut und eine Drachenreiterin. Viele würden sagen, dass Rhaenyra mit allem geboren wurde... Aber sie wurde nicht als Mann geboren.

Steve Toussaint ist Lord Corlys Velaryon, "Die Seeschlange". Lord des Hauses Velaryon, einer valyrischen Blutlinie, die so alt ist wie das Haus Targaryen. Als "Die Seeschlange", der berühmteste nautische Abenteurer in der Geschichte von Westeros, baute Lord Corlys sein Haus zu einem mächtigen Sitz auf, der sogar reicher ist als die Lannisters und die größte Flotte der Welt besitzt.

Eve Best ist Prinzessin Rhaenys Targaryen, eine Drachenreiterin und Ehefrau von Lord Corlys Velaryon, "Die Königin, die es nie gab", wurde beim Großen Rat als Thronfolgerin übergangen, weil das Reich ihren Cousin Viserys bevorzugte, nur weil er männlich war.

Fabien Frankel ist Ser Criston Cole, von dornischer Abstammung und Sohn des Verwalters des Lords von Blackhaven. Cole hat keinen Anspruch auf Land oder Titel; alles, was er zu seinem Namen hat, sind seine Ehre und seine übernatürlichen Fähigkeiten mit dem Schwert.

Sonoya Mizuno ist Mysaria, die mit nichts nach Westeros kam und so oft verkauft wurde, dass sie sich nicht mehr erinnern kann. Sie hätte an ihrem Schicksal zerbrechen können, stattdessen stieg sie zur vertrauenswürdigsten - und unwahrscheinlichsten - Verbündeten von Prinz Daemon Targaryen, dem Thronfolger, auf.

Rhys Ifans ist Otto Hightower. Als Hand des Königs dient Ser Otto loyal und treu seinem König und seinem Reich. In seinen Augen ist Daemon, der Bruder des Königs, die größte Bedrohung als Thronfolger für das Reich.

Weitere Charakterbeschreibungen (in alphabetischer Reihenfolge):

Milly Alcock ist die junge Prinzessin Rhaenyra Targaryen. Sie ist das erstgeborene Kind des Königs, von reinem valyrischen Blut, und sie ist eine Drachenreiterin. Viele würden sagen, dass Rhaenyra mit allem geboren wurde, aber sie wurde nicht als Mann geboren.

Bethany Antonia ist Baela Targaryen, älteste Tochter von Laena Velaryon und Reiterin des jüngsten Drachen: Moondancer.

Phoebe Campbell ist Rhaena Targaryen, zweite Tochter von Laena und Schwester von Baela.

Emily Carey spielt die junge Alicent Hightower, Tochter von Otto Hightower, der Rechten Hand des Königs, und der anmutigsten Frau der Sieben Königreiche. Alicent wuchs im Roten Bergfried auf, nahe beim König und seinem engsten Kreis; sie besitzt sowohl höfische Anmut als auch einen ausgeprägten politischen Scharfsinn.

Harry Collett ist Jacaerys Velaryon, ältester Sohn von Rhaenyra Targaryen.

Ryan Corr ist Ser Harwin "Knochenbrecher" Strong. "Knochenbrecher" Harwin gilt als der stärkste Mann in den Sieben Königslanden.

Ser Harwin ist der älteste Sohn von Master of Laws Lyonel Strong und Erbe von Harrenhal.

Tom Glynn-Carney ist Aegon Targaryen, erstgeborener Sohn von King Viserys.

Jefferson Hall ist Tyland Lannister, ein gewiefter und berechnender Politiker, Zwillingsbruder von Lord Jason Lannister.

Jefferson Hall ist Lord Jason Lannister, der Lord von Casterly Rock und Zwillingsbruder von Ser Tyland Lannister.

David Horovitch ist Grand Maester Mellos, die Stimme der Vernunft und König Viserys vertraunesvoller Berater

Wil Johnson ist Ser Vaemond Velaryon, Coryls Velaryons jüngerer Bruder und Commander der Velaryon Marine.

John Macmillan ist Ser Laenor Velaryon, Sohn von Corlys Velaryon und Rhaenys Targaryen.

Graham McTavish ist Ser Harrold Westerling, ein Ausbund an Ritterlichkeit und Ehre, der seit den Tagen von König Jaehareys in der Königsgarde dient.

Ewan Mitchell ist Aemond Targaryen, der zweitgeborene Sohn von Viserys, Neffe von Daemon und Halbbruder von Rhaenyra.

Theo Nate ist Ser Laenor Velaryon, Sohn von Corlys Velaryon und Rhaenys Targaryen.

Matthew Needham ist Larys Strong, der jüngere Sohn des Rechtsgelehrten Lyonel Strong, der von seinem Vater vor Gericht gebracht wird.

Bill Paterson ist Lord Lyman Beesbury, Lord of Honeyholt und Master of Coin im Kleinen Rat von King Viserys.

Phia Saban ist Helaena Targaryen, zweitgeborene Tochter von Viserys, Schwester von Aegon und Aemond und Halbschwester von Rhaenyra.

Gavin Spokes ist Lord Lyonel Strong, Master of Laws von King Viserys und Lord von Harrenhal.

Savannah Steyn ist Lady Laena Velayron, Tochter von Corlys Velaryon und Rhaenys Targaryen.

