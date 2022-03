Sky Deutschland

Die GT World Challenge Europe mit Valentino Rossi sowie die Lamborghini Super Trofeo auf Sky Sport F1

Unterföhring (ots)

Fanatec GT World Challenge Europe: Endurance Rennen in Imola am Sonntag ab 14.30 Uhr live auf Sky Sport F1

Sky überträgt in dieser Saison bis zu acht Rennen von der GT World Challenge Europe live auf Sky Sport F1

Englischer Originalkommentar

Alle Highlights der GT World Challenge Europe immer dienstagabends nach dem jeweiligen Rennwochenende auf Sky Sport F1

Lamborghini Super Trofeo: Alle Rennen in der Regel montagabends auf Sky Sport F1

Die GT World Challenge Europe live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 30. März 2022 - Am Sonntag startet die GT World Challenge Europe in ihre neue Saison und Sky Zuschauer können beim Endurance-Rennen in Imola live dabei sein. Ab 14.30 Uhr überträgt Sky das Langstreckenrennen auf Sky Sport F1 mit englischem Originalkommentar.

An den Start geht dann auch der neunfache MotoGP-Weltmeister Valentino Rossi, der nun vom Motorrad in den Rennwagen wechselt. Auf die Performance des 43-jährigen Italieners dürften Fans gleichermaßen gespannt sein wie sein Team WRT Audi.

Sky überträgt in dieser Saison bis zu acht Rennen von der GT World Challenge Europe live auf Sky Sport F1, bei der sich unter anderem auch das Team von Sky Tempesta Racing Chancen ausrechnet.

Die Highlights gibt es nach dem jeweiligen Rennwochenende immer dienstagabends auf Sky Sport F1.

Lamborghini Super Trofeo auf Sky Sport F1

Zukünftig ist auf Sky Sport F1 auch die Lamborghini Super Trofeo zu sehen, deren beiden Rennen in der Regel montagabends nach dem Rennwochenende (zeitversetzt) ausgestrahlt werden. Anlässlich des Saisonstarts in Imola laufen diese ausnahmsweise bereits am Sonntag direkt im Anschluss an die GTWC.

Sky überträgt alle Rennen inklusive des großen Finales, das im November in Portugal stattfinden wird. So geht es nach Imola im Juni in Le Castellet weiter, gefolgt von Misano (Anfang Juli), Spa-Francorchamps (Ende Juli), Barcelona (Anfang Oktober) und Portimao (Anfang November).

Im Rahmen der Auftaktrennen in Imola wird dann auch der neue und 620 PS starke Huracán Super Trofeo Evo2 vorgestellt.

Sendeplan am Sonntag, 2.4., auf Sky Sport F1:

14.30 - 18.30 Uhr: GT World Challenge Europe - Imola (Endurance Cup) live auf Sky Sport F1

18:30 - 19:30 Uhr: Lamborghini Super Trofeo - Rennen 1 aus Imola (zeitversetzt)

19:30 - 20:30 Uhr: Lamborghini Super Trofeo - Rennen 2 aus Imola (zeitversetzt)

