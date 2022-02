Sky Deutschland

Home Of Golf: PGA Tour 2022 und Solheim Cup 2023 live und exklusiv, dazu die besten Turniere der Ladies European Tour 2022 und 2023 auf Sky

Verlängerung und Erweiterung der Live-Übertragung der PGA Tour 2022

Von Donnerstag bis Sonntag täglich zehn Stunden live

Ab dem ersten Abschlag dabei: zehn Stunden live über skysport.de und die Sky Sport App - parallel zu den letzten drei Stunden des Streams auch weiterhin die bekannten drei Stunden live im linearen TV

Turnier-Highlights der PGA Tour immer montagabends sowie der Ladies European Tour dienstagabends auf Sky

Sky baut Angebot im Frauensport weiter aus

Solheim Cup 2023 exklusiv live auf Sky

Ladies European Tour: Start am 10. bis 13. Februar mit den "Magical Kenya Ladies Open"

US Women's Open vom 2. bis 5. Juni sowie AIG Women's Open vom 4. bis 7. August live auf Sky

Live-Übertragungsrechte der Augusta National Women's Amateur langfristig verlängert

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket können alle Golf-Fans live dabei sein

Unterföhring, 10. Februar 2022 - Golf-Fans aufgepasst: Sky hat sich weitere umfangreiche Rechte aus dem Golfsport gesichert.

So überträgt Sky die PGA Tour 2022 ausführlicher denn je, immer von Donnerstag bis Sonntag mit täglich zehn Live-Stunden. Ab Abschlag eins können Sky Zuschauer nun live dabei sein und die ersten sieben Stunden des Events über skysport.de und die Sky Sport App verfolgen. Zusätzlich überträgt Sky wie bisher immer drei Stunden im linearen TV live. So verpassen Golf-Fans von der PGA Tour keine Sekunde mehr. Sollte ihnen dennoch etwas entgehen, können montagabends nochmals sämtliche bedeutende Momente in den Turnier-Highlights auf Sky verfolgt werden.

Solheim Cup 2023 und Ladies European Tour - Sky baut sein Angebot im Frauensport weiter aus

Neu im Golfportfolio sind außerdem der Solheim Cup 2023, den Sky exklusiv live zeigt sowie die besten Turniere der Ladies European Tour, über die Sky ebenfalls regelmäßig im linearen TV berichten wird. Highlights der LET sind dann dienstagabends auf Sky zu sehen.

Die neuen Vereinbarungen umfassen die Übertragungsrechte über Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Sky ist und bleibt das Zuhause des Golfsports. Mit der Verlängerung der PGA Tour inklusive Übertragungs-Erweiterung, der Exklusivrechte des Solheim Cups 2023 sowie der Übertragung der Ladies European Tour unterstreicht Sky seine starke Position im Golf."

Somit baut Sky sein ohnehin großes Golf- sowie generelles Angebot im Frauensport weiter aus. Neben den Majors der Frauen - die US Women's Open vom 2. bis 5. Juni sowie die AIG Women's Open vom 4. bis 7. August überträgt Sky jeweils live - der W-Series im Motorsport und dem DFB-Pokal der Frauen können sich Sky Zuschauer zukünftig mit dem Solheim Cup 2023 und der Ladies European Tour 2022 und 2023 auf zwei weitere Wettbewerbe im Damensport freuen. Darüber hinaus zeigt Sky am 2. April den Finaltag der Augusta National Women's Amateur live, deren Live-Übertragungsrechte Sky langfristig verlängern konnte.

Die Ladies European Tour 2022 startet mit den "Magical Kenya Ladies Open" vom 10. bis 13. Februar.

Allein linear zeigt Sky 2022 über 1500 Stunden Live-Golf. Hinzu kommen die Live-Übertragungen auf skysport.de und der Sky Sport App.

Unter dem Hashtag #skygolf sind auf den Social-Media-Kanälen von Sky zukünftig die aktuellen Golf-Events zu finden.

Die Fortsetzung der PGA Tour-Berichterstattung auf Sky Deutschland folgt einer neuen Vereinbarung mit Discovery, dem internationalen Rechte- und Vertriebspartner der Tour, und der PGA Tour.

Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Der komplette Golfsport bei Sky ist mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Golf-Fans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (skyticket.de) live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

