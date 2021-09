ZDF

Als Kanzlermacher gefragt? "Was nun, Herr Lindner?" im ZDF

In der aktuellen Umfrage des ZDF-Politbarometers erreichte die FDP bei der "Sonntagsfrage" elf Prozent. Wie positioniert sich die FDP mit Blick auf diese Umfragewerte in der aktuellen Wahlkampfdiskussion um mögliche Koalitionsoptionen nach der Bundestagswahl am 26. September? Wollen die Liberalen Kanzlermacherpartei werden? Und mit welchen Themen will FDP-Chef und Spitzenkandidat Christian Lindner in den letzten drei Wahlkampfwochen punkten? "Was nun, Herr Lindner?", fragen ZDF-Chefredakteur Peter Frey und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten am Montag, 6. September 2021, 19.20 Uhr im ZDF. Die Sendung ist auch live auf ZDFheute.de und in der ZDFmediathek zu sehen. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos von "Was nun, Herr Lindner?" sind ab Montag, 6. September 2021, 20.30 Uhr erhältlich über https://presseportal.zdf.de/presse/wasnun "Was nun, …?" in der ZDFmediathek: https://wasnun.zdf.de ZDFheute in der ZDFmediathek: http://heute.de ZDFheute bei Twitter: https://twitter.com/zdfheute

