Ein Hauch von Leben: "37°"-Reportage im ZDF über Sternenkinder und ihre Eltern

Wenn das eigene Kind tot geboren wird, steht für die Eltern die Welt still. Wie geht man damit um, wenn die Ankunft des Kindes gleichzeitig den schlimmsten Verlust darstellt, den sich viele vorstellen können? Loreen und Lydia und ihre jeweiligen Partner werden mit diesem Schicksal konfrontiert. Wie schwer es für sie ist, all das zu verkraften, zeigt Autorin Anabel Münstermann in der "37°"-Reportage "Ein Hauch von Leben – Sternenkinder und ihre Eltern" am Dienstag, 7. September 2021, 22.15 Uhr im ZDF. Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Loreen (33) ist überrascht, als sie von ihrer Schwangerschaft erfährt. Ihr Fokus liegt auf Karriere – ein Kind war nie Teil ihrer Lebensplanung. Aber sie gewöhnt sich rasch an den Gedanken, durchlebt eine schöne Schwangerschaft und freut sich auf ihr Baby. In den Wochen vor der Entbindung plagt Loreen ein extremer Juckreiz. Mehrfach konsultiert sie ihre Gynäkologin, bis sie im Internet eine Verdachtsdiagnose findet: Cholestase. Diese seltene Erkrankung erfordert eigentlich eine engmaschige Betreuung von Mutter und Kind, die Loreen nicht bekommt. Wenige Tage vor dem errechneten Geburtstermin, bei der wöchentlichen Kontrolle, findet die Ärztin dann keine Herztöne mehr. "Danach habe ich nichts mehr richtig mitbekommen." Voller Schuldgefühle, Sorge und Angst ist sie in ihrer neuen Schwangerschaft um das Wohl des Kindes besorgt.

Lydia (33) und Dietmar (40) haben bereits ihre Tochter Greta (2), als Lydia mit dem zweiten Wunschkind schwanger wird. Zu Beginn der 14. Woche erfahren sie, dass ihr Ungeborenes eine genetische Erkrankung hat. Die werdenden Eltern sind sich der nur sehr geringen Lebenschance bewusst, entscheiden sich dennoch gegen einen Schwangerschaftsabbruch. In der 23. Schwangerschaftswoche hört das Herz auf zu schlagen und Lydia bringt Lenna tot zur Welt. Mit einer Trauerbegleiterin sucht das Paar nach der für sie richtigen Form des Abschieds. Lydia ist bald wieder schwanger. Ihre Vorfreude auf das neue Baby vermischt sich mit dem Schmerz um ihr verlorenes Kind.

