ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 35/21

Mainz (ots)

Woche 35/21 Fr., 3.9. Bitte Beginnzeitkorrektur ab 4.50 Uhr beachten: 4.50 hallo deutschland 5.25- Find me in Paris (VPS 5.30) 5.50 Überraschende Konkurrenz Woche 36/21 Sa., 4.9. Bitte nochmalige Beginnzeitkorrekturen ab 5.50 Uhr beachten: 5.50 Find me in Paris Bilder aus alten Zeiten 6.15 JoNaLu 6.40 Meine Freundin Conni 6.50 Meine Freundin Conni (VPS 6.55) 7.00 Wickie und die starken Männer (VPS 7.05) 7.15 Peter Pan - Neue Abenteuer 7.35 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 7.40) 7.50 Lassie 8.15 Mia and me (Weiterer Ablauf ab 8.35 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um 8.30 Uhr entfällt.) So., 5.9. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 12.50 Uhr beachten: 12.50 heute Xpress 12.55 Paralympische Sommerspiele Tokio 2020 sportstudio live - Paralympics Die Schlussfeier 15.10 heute Xpress (VPS 15.40) 15.15 sportstudio live (VPS 15.45) Springreiten: EM Einzelspringen (Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen.) Mo., 6.9. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 Was nun, Herr Lindner? (VPS 19.21/HD/UT) Fragen an den Vorsitzenden und Spitzenkandidaten der FDP von Peter Frey und Bettina Schausten 19.45 WISO (VPS 19.25) 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Im Netz der Camorra (1) (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) _______________________________ Bitte Programmänderung ab 0.35 Uhr beachten: 0.35 neoriginal DEUTSCHER (2) 1.20 neoriginal (VPS 1.19) DEUTSCHER (3) (Text und weitere Angaben s. Mo., 13.9.2021, 0.20 Uhr.) 2.00 neoriginal DEUTSCHER (4) (Text und weitere Angaben s. Mo., 13.9.2021, 1.00 Uhr.) 2.40 Luther (VPS 1.20) 4.25 zdf.formstark (VPS 4.35) (Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen. "SOKO Leipzig - The Bill" verschiebt sich auf Do., 9.9.2021, 3.10 Uhr.) Do., 9.9. Bitte Programmänderung ab 2.25 Uhr beachten: 2.25 Notruf Hafenkante 3.10 SOKO Leipzig - The Bill (VPS 3.09) (Text und weitere Angaben s. Mo., 6.9.2021, 3.05 Uhr.) (Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen "SOKO Stuttgart" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.) Woche 37/21 Mo., 13.9. Bitte Programmänderung ab 0.05 Uhr beachten: 0.05 heute journal update 0.20 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.19/HD/UT) Kabul, Stadt im Wind Dokumentarfilm Schnitt: Barbara Hin, Srdjan Fink Kamera: Aboozar Amini Regie: Aboozar Amini Afghanistan 2018 1.50 Luther (VPS 1.40) 3.30 Luther (VPS 3.20) 5.10- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 ("neoriginal: DEUTSCHER (3)" und "neoriginal: DEUTSCHER (4)" werden auf Mo., 6.9.2021, 1.20 Uhr und 2.00 Uhr vorgezogen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell