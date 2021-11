SHOWTIME®-Serie "Yellowjackets" im Dezember bei Sky

Sky Deutschland

Ab 28. Dezember auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Ticket und über Sky Q auf Abruf

In den Hauptrollen: Melanie Lynskey ("Castle Rock"), Juliette Lewis ("Camping"), Christina Ricci ("Z: The Beginning of Everything") and Tawny Cypress ("Unforgettable")

Produiert für SHOWTIME von studio Entertainment One (eOne)

Die neue SHOWTIME-Dramaserie "Yellowjackets" mit Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci und Tawny Cypress in den Hauptrollen startet am 28. Dezember um 20.15 Uhr mit zwei Episoden am Stück auf Sky Atlantic. Parallel dazu werden beide Episoden auf dem Streamingdienst Sky Ticket und auf Sky Q on demand verfügbar sein. Die zehnteilige Dramaserie wird wöchentlich dienstags mit jeweils zwei Episoden ausgestrahlt.

Über "Yellowjackets":

"Yellowjackets" ist eine Mischung aus Survival-Epos, psychologischer Horrorgeschichte und Coming-of-Age-Drama. Die Serie erzählt die Geschichte eines Teams von äußerst talentierten Highschool-Fußballerinnen, die einen Flugzeugabsturz in der abgelegenen nördlichen Wildnis (un)glücklich überleben. Die Serie zeichnet ihren Abstieg von einem komplizierten, aber erfolgreichen Team zu wilden Clans nach und verfolgt gleichzeitig das Leben, das sie fast 25 Jahre später wieder zusammenzufügen versuchen, und beweist, dass die Vergangenheit nie wirklich vorbei ist und dass das, was in der Wildnis begann, noch lange nicht vorbei ist.

Neben Lynskey, Lewis, Ricci und Cypress spielen in der Serie auch Ella Purnell ("Sweetbitter"), Samantha Hanratty ("Shameless"), Sophie Thatcher ("Prospect"), Sophie Nélisse ("The Book Thief"), Steven Krueger ("The Originals"), Jasmin Savoy Brown ("The Leftovers") und Warren Kole ("Shades of Blue"). Jonathan Lisco ("Animal Kingdom", "Halt and Catch Fire") vom Studio Entertainment One (eOne) produzierte für SHOWTIME und ist neben Ashley Lyle und Bart Nickerson als Executive Producer und Showrunner tätig. Karyn Kusama ("Destroyer", "Girlfight") ist ebenfalls Executive Producer und führte bei der Pilotfolge Regie. Drew Comins von Creative Engine fungiert ebenfalls als Executive Producer. "Yellowjackets" wird international von der ViacomCBS Global Distribution Group vertrieben.

Facts:

Originaltitel: "Yellowjackets", Dramaserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2021. Showrunners: Jonathan Lisco, Ashley Lyle, Bart Nickerson. Executive Producers: Jonathan Lisco, Ashley Lyle, Bart Nickerson, Karyn Kusama, Drew Comins. Regie: Karyn Kusama (pilot), Eva Sørhaug and others. Darsteller: Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress, Ella Purnell, Samantha Hanratty, Sophie Thatcher, Sophie Nélisse, Steven Krueger, Jasmin Savoy Brown, Warren Kole.

Ausstrahlungstermine:

Ab 28. Dezember 2021, immer dienstags um 20.15 Uhr mit wöchentlich zwei Episoden auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.

