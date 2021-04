ARD Das Erste

Das Erste: "Hartwig Seeler - Ein neues Leben": Mattias Koeberlin und Emily Cox in intensivem Krimidrama am Samstag, 10. April 2021, 20:15 Uhr

Privatdetektiv Hartwig Seeler ermittelt im zweiten Film der Reihe auf der maltesischen Insel Gozo Matthias Koeberlin setzt seine Arbeit als Privatdetektiv Hartwig Seeler, für den die Suche nach Vermissten zugleich Beruf und Berufung ist, fort: In dem Krimidrama "Ein neues Leben" soll der introvertierte Titelheld kommenden Samstag um 20:15 Uhr einer von Emily Cox brillant gespielten Ex-Kollegin beim Verschwinden helfen - doch schon bald muss er nach ihr suchen. Der zweite Film der erfolgreich im Mai 2019 gestarteten Reihe fokussiert sich auf die vielschichtig gezeichneten Charaktere. Die von dem preisgekrönten Regisseur und Drehbuchautor Johannes Fabrick ungewöhnlich erzählte Kriminalgeschichte führt in ein Dickicht aus Sehnsüchten und Ängsten. Das Erste zeigt "Hartwig Seeler - Ein neues Leben" am Samstag, 10. April 2021, um 20:15 Uhr, und online first ab 8. April 2021 in der ARD-Mediathek. Neben Matthias Koeberlin und Emily Cox spielen Lasse Myhr, Maximilian Brauer, Maximilian Grill, Monika Lennartz u.v.a. "Hartwig Seeler" ist eine Produktion der Hager Moss Film (Produzentin: Kirsten Hager, Producerin: Cosima Maria Degler) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Der preisgekrönte Regisseur Johannes Fabrick schrieb erneut auch das Drehbuch, die Kamera führte Helmut Pirnat. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto). Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/sendung/hartwig-seeler-ein-neues-leben-100.html. Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über https://www.ardfoto.de, OTöne und RadioKits: https://ardtvaudio.de

