Der beste Deal des Jahres: Das Sky Cyberweek Angebot mit dem besten Programm von Sky und einem kostenlosen 32 Zoll Toshiba LED-TV inklusive

Alles inklusive: Sky Entertainment, Cinema, Sport und Bundesliga plus einem neuen Fernseher für bestes Fernsehvergnügen

Bis zum 30. November: Kunden, die sich das All-in-One-Paket von Sky für 42,50 Euro monatlich (48 Euro inklusive Netflix) bei nur 12-monatiger Vertragslaufzeit sichern, erhalten zusätzlich einen 32 Zoll Toshiba Full HD LED-TV im Wert von 369 Euro geschenkt

Unterföhring, 24. November 2021 - Sky Deutschland feiert die Cyberweek und bietet allen Entertainment-Fans den besten Sky Q Deal des Jahres. Kunden, die sich das Rundum-Sorglos-Paket mit Entertainment, Cinema, Sport und Bundesliga für unschlagbare 42,50 Euro sichern, erhalten einen 32 Zoll Toshiba Full HD LED-Fernseher im Wert von über 369 Euro gratis dazu. Das Angebot gilt auch mit Netflix, dann für nur 48 Euro pro Monat.

Das ist das beste Angebot des Jahres: Mit dem inkludierten Toshiba-Fernseher im Wert von 369 Euro erhalten Kunden das Sky Komplettpaket für 42,50 Euro für umgerechnet nur 14,16 Euro pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten.

Schnell sein lohnt sich: Die Cyberweek Aktion gilt nur bis zum 30. November 2021 und nur so lange der Vorrat reicht.

Beim Sky Cyberweek Angebot ist sowohl die mehrfach prämierte Sky Q Plattform als auch der mobile Service Sky Go inklusive - und das gesamte Programm in brillanter HD-Bildqualität. Mit der flexiblen Preis- und Paketstruktur können Sky Kunden nach der anfänglichen Vertragslaufzeit von 12 Monaten wählen, ob sie sich für ein weiteres Jahresabo entscheiden, um den bestmöglichen Preis zu erhalten, oder maximale Flexibilität genießen und gegen einen geringen Aufpreis auf ein Monatsabo umsteigen.

Der Toshiba LED-TV für den kompletten Sky Q Genuss

Der kostenlose 32 Zoll Toshiba Full HD LED-Fernseher (Modell 32L3163DAS) bietet eine perfekte Bilddarstellung dank Full HD und HDR sowie 1080p Bildschirmauflösung für unglaubliche Bilddetails und lebendige Farben. Mit Screen Share lassen sich die schönsten Erinnerungen von Smartphone- oder Tablet-Fotos direkt auf dem TV-Großbildschirm teilen.

Über Sky Q

Sky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und TVNOW sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, TVNOW und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

