Der Weihnachts-Countdown hat begonnen: Der erste Trailer zum Sky Original "A Christmas Number One" ist hier

Der Sky Original Weihnachtsfilm "A Christmas Number One" startet am 12. Dezember

Die romantische Komödie "A Christmas Number One" mit Freida Pinto, Iwan Rheon und Helena Zengel

Den Trailer auf Youtube ansehen: https://youtu.be/_zKlYUXgprA

Erster Trailer zum Download: https://app.shift.io/review/619b69675888043d6b857293

"A Christmas Number One" exklusiv auf Sky und mit Streamingdienst Sky Ticket

22. November 2021 - Wunderbare Weihnachtsstimmung liefert der erste Trailer der romantischen Komödie "A Christmas Number One". Der Sky Original Weihnachtsfilm mit Freida Pinto, Iwan Rheon und dem deutschen Shootingstar Helena Zengel startet am 12. Dezember bei Sky. Der Film ist auch in brillanter UHD abrufbar und mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar.

Das Sky Original von Regisseur und BAFTA-Preisträger Chris Cottam ("The Misadventures of Romesh Ranganathan") und Musik-Genie Guy Chambers wartet mit einem großartigen Ensemble auf, darunter Freida Pinto ("Slumdog Millionaire," "Planet der Affen: Prevolution"), Iwan Rheon ("Game Of Thrones", "Misfits"), Helena Zengel ("Systemsprenger", "Neues aus der Welt"), Alfie Boe ("Les Miserables in Concert"), Debi Mazar ("Insider", "Entourage"), Richard Fleeshman ("Call The Midwife - Ruf des Lebens") und Ashley Margolis, Joshua Sinclair Evans, Darryl Mundoma, George Walker und Benji Colson als Boyband 5 Together.

Der Film ist prall gefüllt mit klassischen Weihnachtsliedern. Außerdem gibt es viele neue X-Mas-Songs von Guy Chambers, etwa "A Christmas Wish", der von Cerys Matthews und Iwan Rheon gesungen wird.

Über "A Christmas Number One"

Frisch getrennt vom heißesten Popstar der Welt verlässt die Musikmanagerin Meg Rai (Freida Pinto) New York und zieht nach London, um die Boyband 5 Together zu managen, die nach dem Flop ihres letzten selbst geschriebenen Albums verzweifelt nach einem Weihnachtshit sucht. In der Zwischenzeit wird Blake Cutter (Iwan Rheon) von seine weihnachtsbesessenen Nichte Nina Cutter (Helena Zengel) dazu überredet, eine Pause bei seiner Thrash-Metal-Band Scurve einzulegen, um Nina den ultimativen Weihnachtssong zu schreiben. Meg entdeckt den Hit, als er gerade in der Mache ist. Wird dies der Weihnachtshit sein, den die Boyband so dringend braucht, oder werden Blake, der Song und Nina Meg zeigen, was wirklich zählt?

Das Sky Original "A Christmas Number One" wird produziert von Sky, Genesius Pictures, Lupus Films und Space Age Films. Es ist ab 12. Dezember bei Sky und mit Streamingservice Sky Ticket verfügbar.

