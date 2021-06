Sky Deutschland

Titelverteidigerin Malaika Mihambo startet in die Wanda Diamond League: die Golden Gala in Florenz am Donnerstag live und exklusiv bei Sky

- Sky berichtet am Donnerstag ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport 1, Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren das dritte Meeting der Saison - Neben dem Malaika Mihambo im Weitsprung gehen in den 14 Disziplinen des Tages unter anderem Kristin Pudenz und Claudine Vita im Diskuswurf sowie Hochspringer Mateusz Przybylko an den Start - Verfügbar mit Sky Q als Bestandteil des Sport Pakets sowie ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 7. Juni 2021 - Die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten der Welt sind bei Sky zu Hause. Sky Deutschland zeigt seit dieser Saison erstmals die Wanda Diamond League live und wird in den kommenden drei Jahren pro Jahr alle 14 Meetings der Leichtathletik-Serie exklusiv übertragen.

Nach den ersten beiden Meetings der neuen Saison in Gateshead und Doha steht am Donnerstag mit der Golden Gala in Florenz das dritte Meeting der Saison auf dem Programm. In der Toskana treten Athletinnen und Athleten in insgesamt 14 Disziplinen an. Bei den Männern finden Wettbewerbe über 100 m, 400 m, 5000 m, 110 m Hürden, 3000 m Hindernis, im Hochsprung und Kugelstoßen statt, bei den Frauen über 200 m, 1500 m, 100 m Hürden, 400 m Hürden, im Stabhochsprung, Diskuswurf und Weitsprung.

Sky berichtet am Donnerstag ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport 1, Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren die Golden Gala.

Von deutscher Seite gehen die frisch gebackene deutsche Meisterin Kristin Pudenz sowie Claudine Vita im Diskuswurf an den Start, Mateusz Przybylko tritt in der Hochsprung-Konkurrenz der Männer an. Mit dabei ist in Florenz auch die Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, die am vergangenen Wochenende zum vierten Mal in Folge deutsche Meisterin wurde. Deutschlands Sportlerin des Jahres 2019 und 2020 gewann bei der letzten Austragung vor zwei Jahren die Diamond Trophy. Am Donnerstag startet sie nicht nur als Titelverteidigerin in die neue Saison der Wanda Diamond League, sondern auch in die entscheidende Phase vor den Olympischen Spielen in Tokio.

Das vierte Meeting der Wanda Diamond League 2021 findet in drei Wochen am Donnerstag, 1. Juli in Oslo statt.

