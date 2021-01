Arvato Financial Solutions

Gesetzesnovelle bringt Erhöhung der Inkasso-Gebühren mit sich: "Falsches Signal mitten in der Corona-Pandemie"

Gütersloh/Verl/Baden-BadenGütersloh/Verl/Baden-Baden (ots)

Paigo, die Forderungsmanagement-Plattform von Arvato Financial Solutions, hält die Gebühren für Verbraucher trotz der Novellierung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) zum 1. Januar 2021 stabil. Das überarbeitete Gesetz bringt eine Gebührenerhöhung von durchschnittlich 10 Prozent mit sich - auch für Inkassounternehmen. Dies dürfte in den meisten Fällen auf die Verbraucher durchschlagen, was Paigo in der gegenwärtigen Situation allerdings kritisch sieht.

Die Änderung des RVG ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten und umfasst unter anderem eine zehnprozentige Gebührenerhöhung - insbesondere mit Blick auf gestiegene Sach- und Personalkosten. Paigo, ein Unternehmen von Arvato Financial Solutions, befürchtet, dass die Änderung des RVG in vielen Fällen auf Seiten der Verbraucher zunächst zu einer Kostenerhöhung führen wird, bevor im Oktober mit einer neuen Inkassoregulierung eine Absenkung von Inkassovergütungen greift. Sven Schneider, Geschäftsführer bei Paigo, sieht das kritisch: "Wir setzen Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufs Spiel, wenn wir betroffene Verbraucher in dieser wirtschaftlichen und sozialen Krise zusätzlich mit höheren Gebühren belasten." Denn die Corona-Krise habe die finanzielle Situation vieler Haushalte weiter verschärft. Laut Prognosen könnte die Überschuldungsquote infolge der Covid-19-Pandemie in diesem Jahr auf rund zehn Prozent steigen. Paigo will die Erhöhung deshalb abfedern und die Gebühren für die Verbraucher stabil halten. "Solange wir uns als Inkassounternehmen aus Transparenzgründen an das RVG anlehnen, ist die gesetzliche Gebührenanpassung zwar verpflichtend, wir werden diese jedoch auf eigene Kosten für den Verbraucher abfangen", so Schneider.

Konkret will Paigo die gesetzliche Gebührenerhöhung ausgleichen, indem der Gebührenfaktor um 0,1 Punkte gesenkt wird. Das gleicht die Erhöhungen im Durchschnitt aus, die durch die Novelle des RVG entstehen. Kleinforderungen, für die Paigo bereits zuvor häufig geringere Vergütungen angesetzt hat, werden dadurch sogar erheblich stärker als um zehn Prozent entlastet.

Auswirkungen auf Verbraucher und Wirtschaft

Paigo ist ferner überzeugt davon, dass zusätzliche Kosten für Verbraucher auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben werden. Dazu sagt Florian Lampe, Geschäftsführer bei Paigo: "Durch unser Vorgehen erleichtern wir es Verbrauchern, ihre Rückstände auszugleichen. Mit positiven Folgen für die gesamte Volkswirtschaft; wir stärken die Beziehung zwischen Konsumenten und Unternehmen und fördern den Rückfluss überfälliger Zahlungen an Unternehmen, die gerade jetzt auf Liquidität angewiesen sind."

Laut Paigo sendet diese Gesetzesergänzung inmitten der Corona-Pandemie das falsche Signal. Verbraucher und Unternehmen litten derzeit massiv unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und brauchten mehr denn je Unterstützung. Paigo wolle angesichts der Gebührenerhöhung deshalb entsprechend gegensteuern: "Wir bei Paigo wollen, dass Menschen ihren Weg aus kritischen finanziellen Situationen wieder herausfinden und so ihre finanzielle Selbstbestimmung zurückerhalten", unterstreicht Sven Schneider. "Wir sehen es als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, in der aktuellen wirtschaftlichen Lage die Gebühren soweit wie möglich stabil zu halten."

Über Arvato Financial Solutions

Arvato Financial Solutions bietet professionelle Finanzdienstleistungen sowohl für international agierende als auch für renommierte, lokale Unternehmen, damit diese ihr Credit Management einem Spezialisten überlassen und sich selbst stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren können.

Die angebotenen Dienstleistungen rund um Zahlungsströme betreffen alle Phasen des Kundenlebenszyklus: von Identitäts- und Betrugspräventionslösungen über Kreditrisikomanagement bis hin zu Zahlungs- und Finanzierungsdienstleistungen sowie Forderungsmanagement.

Das Team von Arvato Financial Solutions besteht aus ausgewiesenen und zuverlässigen Spezialisten in rund 20 Ländern, darunter 7.500 IT-, Analyse-, Prozess- und Rechtsexperten, die sich der Nutzung der Vorteile von Predictive Analytics, hochentwickelten Plattformen und Big Data verschrieben haben. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vereint ein Ziel: Unternehmen ein reibungsloses und effizientes Credit Management für ihr bestmögliches finanzielles Ergebnis zu ermöglichen.

Mehr Information unter http://finance.arvato.com

Pressekontakt:

Dario Artico

c/o Paigo

part of Arvato Financial Solutions

Rheinstraße 99

76532 Baden-Baden

presse.afs@arvato.com

Telefon +49 (0)7221/5040-3060

Fax +49 (0)7221/5040-3055



http://finance.arvato.com

Original-Content von: Arvato Financial Solutions, übermittelt durch news aktuell