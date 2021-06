Sky Deutschland

Die besten Golferinnen der Welt exklusiv bei Sky: die US Women's Open erstmals live im deutschen Fernsehen

Unterföhring (ots)

- Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag täglich live und exklusiv vom ältesten LPGA-Major, insgesamt 26 Stunden live - Begleitet wird das Turnier an allen vier Tagen vom US-Originalkommentar, am Finaltag steht wahlweise auch der deutsche Kommentar von Adrian Grosser zur Verfügung - Außerdem überträgt Sky an diesem Wochenende das Memorial Tournament von der US PGA Tour sowie die Porsche European Open von der European Tour live - Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 1. Juni 2021 - Am kommenden Wochenende wird Sky alle vier Tage der US Women's Open live und exklusiv übertragen. Nach Live-Übertragungen einzelner Turniertage, wie zuletzt im April dem Finaltag der Augusta National Women's Amateur, und ausführlichen Zusammenfassungen weiterer Turniere zeigt Sky damit erstmals überhaupt im deutschen Fernsehen ein Golf-Major der Frauen komplett live.

Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky insgesamt 26 Stunden live vom ältesten LPGA-Major, dass bereits zum 76. Mal ausgetragen wird. Ort des Geschehens ist in diesem Jahr der Lake Course des Olympic Clubs in San Francisco. Während der gesamten Übertagung ist der US-Originalkommentar zu hören - am Finaltag am Sonntag steht zusätzlich wahlweise auch der deutsche Kommentar von Adrian Grosser zur Verfügung.

Mit von der Partie ist dann auch Sophia Popov, die im vergangenen August bei den British Open als erste deutsche Golferin überhaupt ein Major-Turnier gewinnen konnte. Am vergangenen Wochenende zeigte sie sich bereits in Topform, als sie in Las Vegas nur knapp ihren zweiten LPGA-Turniersieg verpasste und am Ende Zweite wurde.

Insgesamt dürfen sich Golffans bei Sky von Donnerstag bis Montag auf über 50 Stunden Weltklasse-Golf der Frauen und Männer freuen. Neben der Live-Übertragung der US Women's Open berichtet Sky Von Donnerstag bis Sonntag insgesamt zwölf Stunden live vom Memorial Tournament auf der US PGA Tour.

Außerdem finden ab Samstag die Porsche European Open in Hamburg statt, dieses Mal in etwas anderer Form als üblich. Im Zuge der Ausweisung Großbritanniens als Virus-Variantengebiet beginnt das Turnier zwei Tage später als ursprünglich geplant, um allen Teilnehmern die rechtzeitige Anreise zu ermöglichen. Gespielt wird dann von Samstag bis Montag über 54 statt 72 Löcher. Sky berichtet an allen drei Turniertagen aus Hamburg, insgesamt rund 15 Stunden live.

Außerdem zeigt Sky die Porsche European Open im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Golf-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Golffans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Das Golf-Wochenende live bei Sky Sport:

Donnerstag:

22.00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 1. Tag auf Sky Sport 2

23.00 Uhr: US Women's Open, LPGA Tour, 1. Tag auf Sky Sport 1

Freitag:

22.00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 2. Tag auf Sky Sport 2

23.00 Uhr: US Women's Open, LPGA Tour, 2. Tag auf Sky Sport 1

Samstag:

14.00 Uhr: Porsche European Open, European Tour, 1. Tag auf Sky Sport 1

20.00 Uhr: US Women's Open, LPGA Tour, 3. Tag auf Sky Sport 3

21.00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 3. Tag auf Sky Sport 1

Sonntag:

12.00 Uhr: Porsche European Open, European Tour, 2. Tag auf Sky Sport 1

19.00 Uhr: US Women's Open, LPGA Tour, 4. Tag auf Sky Sport 2

21.00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 4. Tag auf Sky Sport 1

Montag:

9.30 Uhr: Porsche European Open, European Tour, 3. Tag auf Sky Sport 1

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell