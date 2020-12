Sky Deutschland

Wunderbare Weihnachten bei Sky: "Das perfekte Geheimnis" als TV-Premiere und viele weitere Filme, Serien und Shows exklusiv

Bild-Infos

Download

UnterföhringUnterföhring (ots)

- Der deutsche Megaerfolg "Das perfekte Geheimnis" (25.12.) mit Elyas M'Barek, der Familienhit "Trolls World Tour" (26.12.) und der oscarprämierte "Little Women" (23.12.) als TV-Premieren über Weihnachten, "Die Känguru-Chroniken" dann an Neujahr - Exklusive Serien: die HBO-Hits "His Dark Materials" (seit 21.12.) und "Warrior" (seit 18.12.), das Sky Original "Riviera" (seit 17.12.) und "Weihnachten bei den Moodys" (seit 7.12.), sowie "S.W.A.T." (23.12.) und die Neuauflage "Der Doktor und das liebe Vieh" (24.12.) neu - Sky Cinema Christmas zeigt noch bis 26. Dezember Weihnachtshits wie "Last Christmas" und "Schöne Bescherung" rund um die Uhr - Alle "Harry Potter"-Filme ab 27. Dezember auf Sky Cinema Harry Potter - Die offiziellen 24 Bond-Hits auf Sky Cinema 007 und auf Abruf - Die Film- und Serien-Highlights mit Sky Q und mit Streamingdienst Sky Ticket alle jederzeit auch auf Abruf

22. Dezember 2020 - Große Unterhaltung zu Weihnachten bei Sky: Am 25. Dezember feiert "Das perfekte Geheimnis" seine TV-Premiere, der erfolgreichste deutsche Kinofilm des letzten Jahres. Außerdem: der Animations-Spaß "Trolls World Tour" und die oscarprämierte Literaturverfilmung "Little Women" als TV-Premiere. Eben auf Sky angelaufen sind außerdem die exklusiven Filme "Ruf der Wildnis", "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" und "Bad Boys for Life", die ebenfalls an Weihnachten gezeigt werden.

Gerade sind auch die Hitserien "His Dark Materials", "Warrior" und das Sky Original "Riviera" mit neuen Folgen gestartet. "Weihnachten bei den Moodys" ist ebenfalls brandneu bei Sky zu sehen. An Weihnachten kommt nun auch die 4. Staffel von "S.W.A.T." und die Neuauflage der Arzt-Serie "Der Doktor und das liebe Vieh" hinzu.

Dr. Malte Probst, SVP Film & Entertainment Portfolio Sky Deutschland: "Auch zu Weihnachten macht Sky die Wünsche aller Film- und Serien-Fans wahr. Mit der herrlichen Komödie 'Das perfekte Geheimnis' haben wir den größten deutschen Kinohit der letzten Jahre als exklusive Premiere dabei. Und 'Little Women' ist für mich absolut zauberhaftes Kostüm-Kino. Das komplette Programm gibt's jederzeit auch auf Abruf - alles einfach auf Sky."

Zur Einstimmung auf das Fest zeigt der Sender Sky Cinema Christmas noch bis 26. Dezember über 20 der schönsten Weihnachtsfilme. Von Bing Crosby in "Weiße Weihnachten", über "Tatsächlich...Liebe" und "Der Polarexpress" bis zum exklusiven Neustart "Last Christmas" mit Emilia Clarke. Noch mehr zauberhafte Filme: Sky Cinema Harry Potter mit allen acht Hits von 26. Dezember bis 3. Januar. Und Sky Cinema 007 zeigt weiterhin die 24 offiziellen James-Bond-Hits rund um die Uhr - noch bis 14. Januar

Alle Sky Highlights an Weihnachten in der Übersicht

23.12.,

20.15 Uhr: "Little Women" (Erstausstrahlung, Sky Cinema Premieren)

20.15 Uhr: "S.W.A.T." (EA Folge 1, Staffel 4, Sky One)

20.15 Uhr: "Schöne Bescherung" (Sky Cinema Christmas)

22.25 Uhr: "Stirb an einem anderen Tag" (Sky Cinema 007)

24.12.,

20.15 Uhr: "Der Doktor und das liebe Vieh" (EA Folge 1, 2, Staffel 1, Sky One)

20.15 Uhr: "Riviera" (EA Folge 4,5,6, Staffel 3, Sky Atlantic)

20.15 Uhr: "Schöne Bescherung" (Sky Cinema Christmas)

20.15 Uhr: "Casino Royale" (Sky Cinema 007)

22.30 Uhr: "Last Christmas" (Sky Cinema Best Of)

25.12.,

10.20 Uhr - 20.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 1 (Sky Atlantic)

20.15 Uhr: "Warrior" (EA Folge 3,4 Staffel 2, Sky Atlantic)

20.15 Uhr: "Das perfekte Geheimnis" (EA, Sky Cinema Premieren)

20.15 Uhr: "Der Doktor und das liebe Vieh" (EA Folge 3, 4, Staffel 1, Sky One)

20.15 Uhr: "Tatsächlich... Liebe" (Sky Cinema Christmas)

26.12.,

10.15 Uhr - 20.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 2 (Sky Atlantic)

17.40 Uhr: "Mein Name ist Francesco Totti" (EA, Sky One)

18.35 Uhr: "Buddy - Der Weihnachtself" (Sky Cinema Christmas)

20.15 Uhr: "Trolls World Tour" (EA, Sky Cinema Premieren)

20.15 Uhr: "Der Doktor und das liebe Vieh" (EA Folge 5, 6 Staffel 1, Sky One)

20.15 Uhr: "His Dark Materials" Staffel 2, Folgen 1+2 (Sky Atlantic)

22.30 Uhr: "Moonraker - Streng geheim" (Sky Cinema 007)

27.12.,

10.05 Uhr - 20.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 3 (Sky Atlantic)

19.10 Uhr: "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette - Der Jahresrückblick" (Sky One)

20.15 Uhr: "Der Doktor und das liebe Vieh" (EA Folge 7, Staffel 1, Sky One)

20.15 Uhr: "Harry Potter und der Stein der Weisen" (Sky Cinema Harry Potter)

21.45 Uhr: "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" (Sky Cinema Premieren +24)

28.12.,

10.15 Uhr - 20.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 4 (Sky Atlantic)

20.15 Uhr: "Das Verschwinden der Susan Cox Powell" (EA Episode 2, Sky Atlantic)

20.15 Uhr: "Lassie - Eine abenteuerliche Reise" (EA Sky Cinema Premieren)

20.15 Uhr: "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" (Sky Cinema Harry Potter)

20.15 Uhr: "James Bond jagt Dr. No" (Sky Cinema 007)

29.12.,

10.20 Uhr - 19.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 5 (Sky Atlantic)

20.15 Uhr: "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" (Sky Cinema Harry Potter)

20.15 Uhr: "Goldfinger" (Sky Cinema 007)

20.15 Uhr: "Aviator" (Sky Cinema Best Of)

21.50 Uhr: "Her Story - Best of Teil 1" (EA, Sky One)

30.12.,

10.20 Uhr - 19.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 6 (Sky Atlantic)

20.15 Uhr: "S.W.A.T." (EA Folge 2 Staffel 4, Sky One)

20.15 Uhr: "Industry" (EA Folge 1,2, Staffel 1, Sky Atlantic)

20.15 Uhr: "Harry Potter und der Feuerkelch" (Sky Cinema Harry Potter)

20.15 Uhr: "Man lebt nur zweimal" (Sky Cinema 007)

20.15 Uhr: "Ruf der Wildnis" (Sky Cinema Premieren)

21.55 Uhr: "Dark Encounter" (EA, Sky Cinema Premieren)

Weihnachtsfilme bis 26.12. auf Sky Cinema Christmas und auf Abruf

- Last Christmas - Der Polarexpress - Tatsächlich Liebe - Die Geister, die ich rief ... - Schöne Bescherung - Buddy - Der Weihnachtself - Der Goldene Kompass - Bad Santa - Arthur Weihnachtsmann - Gremlins - Kleine Monster - Wir sind keine Engel - Weiße Weihnachten (1954) - Mein Schatz, unsere Familie und ich - Der Grinch (2000) - Liebe braucht keine Ferien - Heimweh nach St. Louis - Nenn' mich einfach Nikolaus - Verrückte Weihnachten - Hilfe, es weihnachtet sehr - Lieber Weihnachtsmann - Black Nativity

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Thomas Schöffner

External Communications

Tel: 089/9958 6837

Thomas.Schöffner@sky.de

www.facebook.de/SkyDeutschland

www.instagram.de/SkyDeutschland



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell