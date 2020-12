Sky Deutschland

Handball-Festtage bei Sky: Insgesamt 19 Partien live rund um Weihnachten, am Mittwoch das Spitzenspiel zwischen Kiel und den Löwen sowie die Konferenz am Sonntag live im Free-TV auf Sky Sport News

- Sky zeigt am Dienstag (22.12.), Mittwoch (23.12.), Samstag (26.12.) und Sonntag(27.12.) insgesamt 19 Partien des 15. und 16. Spieltags der Liqui Moly Handball-Bundesliga live und exklusiv - Das Spitzenspiel des Titelverteidigers THW Kiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch ab 17.30 Uhr live - Die letzte Konferenz des Jahres am Sonntag neben der Übertragung auf Sky Sport 2 auch live im Free-TV auf Sky Sport News - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 21. Dezember 2020 - Zum Abschluss des Jahres 2020 dürfen sich Handballfans auf einen dicht gepackten Spielplan bei Sky freuen. Bevor es in die sechswöchige Winterpause geht, absolviert die Liqui Moly Handball-Bundesliga rund um die Weihnachtstage am 22. und 23. sowie am 26. und 27. Dezember zwei Spieltage. Über die vier Tage und auf acht Anwurfzeiten verteilt zeigt Sky dann insgesamt 19 Einzelspiele sowie vier Konferenzen live. Unter anderem steht am Mittwoch das Spitzenspiel zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen auf dem Programm. Am 27. Dezember zeigt Sky die Konferenz mit vier Partien neben der regulären Übertragung auch live im Free-TV auf Sky Sport News.

Am Dienstag und Mittwoch dürfen sich Sky Kunden jeweils ab 17.30 Uhr auf vier Begegnungen einzeln und der Konferenz sowie eine Partie im Anschluss daran ab 20.00 Uhr freuen. Höhepunkt des 15. Spieltags ist das Spitzenspiel zwischen Titelverteidiger THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen. Moderator Jens Westen begrüßt die Zuschauer am Mittwoch ab 17.30 Uhr aus der Sparkassen-Arena. Sky Experte Henning Fritz und Karsten Petrzika werden das Spiel kommentieren.

Der 16. Spieltag wird am 2. Weihnachtstag mit vier Partien eröffnet. Nach den drei frühen Begegnungen ab 15.30 Uhr stehen sich ab 18.00 Uhr der SC Magdeburg und der TSV Hannover-Burgdorf gegenüber. Kommentiert wird die Partie von Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika.

Tags darauf stehen sich im Topspiel am Sonntag der SC DHfK Leipzig und die SG Flensburg-Handewitt gegenüber. Ab 14.15 Uhr berichten Sky Experte Stefan Kretzschmar, Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Jens Westen live aus Leipzig.

Die Konferenz am Sonntag auch live im Free-TV auf Sky Sport News

Die letzten vier Partien vor der Winterpause stehen dann am Sonntag ab 16.30 Uhr auf dem Programm. Die Rhein-Neckar Löwen empfangen den HSC 2000 Coburg, der TBV Lemgo Lippe die Füchse Berlin, der HC Erlangen die HSG Nordhorn-Lingen und der TuSEM Essen die HSG Wetzlar.

Alle vier Begegnungen stehen sowohl als Einzelspiele aus auch in der Konferenz zur Verfügung, bei der dieses Mal alle Handballfans live dabei sein können. Neben der regulären Übertragung auf Sky Sport 2 zeigt Sky die letzte Konferenz des Jahres zusätzlich auch live im Free-TV auf Sky Sport News. Ab 16.30 Uhr begrüßt Moderatorin Katharina Kleinfeldt die Zuschauer.

Die Highlights jedes Spieltags im Free-TV auf Sky Sport News

Abgerundet werden beide Spieltage jeweils von den Highlights in "Kompakt" auf Sky Sport News. Die Höhepunkte des 15. Spieltags sind am Mittwoch ab 23.00 Uhr, die des 16. Spieltags am Sonntag ab 21.00 Uhr im Free-TV zu sehen.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Live-Übertragungen der Liqui Moly Handball-Bundesliga sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Handballfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Live-Übertragungen aus der Königsklasse auf Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Der 15. und 16. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga von Dienstag bis Sonntag bei Sky Sport:

Dienstag:

17.30 Uhr: Die Konferenz live auf Sky Sport 1

17.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen live auf Sky Sport 8

17.30 Uhr: MT Melsungen - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 9

17.30 Uhr: TSV GWD Minden - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 10

17.30 Uhr: HSC 2000 Coburg - Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 11

20.00 Uhr: HSG Wetzlar - SC Magdeburg live auf Sky Sport 1

Mittwoch:

17.30 Uhr: Die Konferenz live auf Sky Sport 1

17.30 Uhr: THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 5

17.30 Uhr: Füchse Berlin - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 6

17.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 7

17.30 Uhr: HSG Nordhorn-Lingen - HBW Balingen-Weilstetten live auf Sky Sport 8

20.00 Uhr: Bergischer HC - TuSEM Essen live auf Sky Sport 1

23.00 Uhr: "Kompakt", die Highlights des 15. Spieltags auf Sky Sport News

Samstag:

15.30 Uhr: Die Konferenz live auf Sky Sport 2

15.30 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 3

15.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - Bergischer HC live auf Sky Sport 4

15.30 Uhr: Eulen Ludwigshafen - MT Melsungen live auf Sky Sport 5

18.00 Uhr: SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 1

Sonntag:

14.15 Uhr: SC DHfK Leipzig - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 2

16.30 Uhr: Die Konferenz live auf Sky Sport 2 und im Free-TV auf Sky Sport News

16.55 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - HSC 2000 Coburg live auf Sky Sport 3

16.55 Uhr: TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin live auf Sky Sport 4

16.55 Uhr: HC Erlangen - HSG Nordhorn-Lingen live auf Sky Sport 5

16.55 Uhr: TuSEM Essen - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 6

21.00 Uhr: "Kompakt", die Highlights des 16. Spieltags auf Sky Sport News

