Ulm gegen Schalke, Braunschweig gegen Dortmund, Stuttgart gegen Freiburg und die weiteren Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch live bei Sky

- Nur Sky zeigt am Dienstag und Mittwoch insgesamt 14 Begegnungen der 2. Runde des DFB-Pokals live als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz, zwölf davon exklusiv - Sky berichtet an beiden Abenden jeweils ab 18.00 Uhr live - Die Partien Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt und Holstein Kiel - Bayern München überträgt Sky am 12. und 13. Januar ebenfalls live

Unterföhring, 21. Dezember 2020 - Zum Abschluss des Fußball-Jahres 2020 in Deutschland stehen vor den Weihnachtstagen noch 14 Begegnungen der 2. Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Neben den Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga hoffen am Dienstag und Mittwoch auch noch zwei Drittligisten und drei Regionalligisten auf das Erreichen der nächsten Runde im neuen Jahr. Sky überträgt alle Partien live, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz, zwölf davon exklusiv im deutschen Fernsehen. An beiden Tagen berichtet Sky jeweils ab 18.00 Uhr live.

Am Dienstag begrüßt Moderatorin Esther Sedlaczek die Zuschauer unter anderem zur Partie des SSV Ulm gegen den FC Schalke 04. Das einzige Erfolgserlebnis während ihrer aktuell 29 Spiele andauernden Sieglos-Serie in der Bundesliga feierten die Schalker zum Auftakt des DFB-Pokals gegen den 1. FC Schweinfurt. Mit einem weiteren Sieg wollen sie nun Selbstvertrauen für den Kampf gegen den Abstieg nach der Winterpause tanken und das Jahr zumindest mit einem Sieg beenden. In den weiteren Partien des Abends treffen unter anderem der FC Augsburg auf RB Leipzig und Eintracht Braunschweig auf Borussia Dortmund.

Moderator Yannick Erkenbrecher führt durch den Pokal-Mittwoch, an dem zur frühen Anstoßzeit unter anderem Regionalligist Rot-Weiss Essen auf Fortuna Düsseldorf trifft. Im Anschluss daran treffen unter anderem der VfB Stuttgart auf den SC Freiburg und Hannover 96 auf Werder Bremen.

Komplettiert wird die 2. Runde des DFB-Pokals erst im neuen Jahr. Am 12. und 13. Januar 2021 überträgt Sky jeweils ab 20.30 Uhr die Partien von Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt sowie des FC Bayern München bei Holstein Kiel.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die 2. Runde des DFB-Pokals 2020/21 live bei Sky

Dienstag, 22.12.:

18.00 Uhr: Original Sky Konferenz live und exklusiv auf Sky Sport 2

18.00 Uhr: FC Augsburg - RB Leipzig live und exklusiv auf Sky Sport 4

18.00 Uhr: SSV Ulm 1846 - FC Schalke 04 live und exklusiv auf Sky Sport 5

18.00 Uhr: 1. FC Köln - VfL Osnabrück live und exklusiv auf Sky Sport 6

18.00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth live und exklusiv auf Sky Sport 7

19.45 Uhr: Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund live auf Sky Sport 3

20.35 Uhr: SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach live und exklusiv auf Sky Sport 4 und 8

20.35 Uhr: 1. FC Union Berlin - SC Paderborn live und exklusiv auf Sky Sport 5 und 9

20.35 Uhr: Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 live und exklusiv auf Sky Sport 6 und 10

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 2

Mittwoch, 23.12.:

18.00 Uhr: Original Sky Konferenz live und exklusiv auf Sky Sport 2

18.00 Uhr: Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf live und exklusiv auf Sky Sport 3

18.00 Uhr: VfL Wolfsburg - SV Sandhausen live und exklusiv auf Sky Sport 4

20.35 Uhr: Hannover 96 - SV Werder Bremen live und exklusiv auf Sky Sport 3 und 7

20.35 Uhr: VfB Stuttgart - SC Freiburg live auf Sky Sport 4 und 8

20.35 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum live und exklusiv auf Sky Sport 5

20.35 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg live und exklusiv auf Sky Sport 6

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 2

Dienstag, 12.1.:

20.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt live und exklusiv auf Sky Sport 1

Mittwoch, 13.1.:

20.30 Uhr: Holstein Kiel - FC Bayern München live auf Sky Sport 1

