Sky Deutschland

Festliche Tage bei Sky Sport mit viel Live-Sport

UnterföhringUnterföhring (ots)

- Premier League mit dem Boxing Day freigeschaltet für alle Sky Kunden und insgesamt drei Spieltagen bis zum 4. Januar - Handball-Festtage in der Liqui Moly Handball-Bundesliga mit der frei empfangbaren Handball-Konferenz am 27. Dezember auf Sky Sport News - Globe Soccer Awards am 27. Dezember auf Sky Sport News - Highlights des Sportjahres in Sonderprogrammierungen zwischen Weihnachten und Neujahr auf Sky Sport und Sky Sport News

Unterföhring, 18. Dezember 2020 - Die Festtage auf Sky werden sportlich. Sky beschenkt seine Abonnenten mit jede Menge Live-Sport. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf zahlreiche Highlight-Sendungen und Sonderprogrammierungen zum Sportjahr 2020 freuen, sowohl im Pay-TV auf Sky Sport als auch im Free-TV auf Sky Sport News.

Los geht das Festtagsprogramm bereits am 22. Dezember mit der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals und allen Pokalsensationen nur auf Sky. Die Fußball-Bundesliga geht anschließend in die kürzeste Winterpause der Geschichte und bereits am 2. Januar rollt wieder das runde Leder in den Bundesliga-Stadien.

In England wird traditionell sogar an den Festtagen gespielt. Sky zeigt in der Zeit vom 26. Dezember bis zum 4. Januar mit Ausnahme von Silvester an jedem Tag Live-Fußball aus der Premier League. Der Boxing Day am 26. Dezember ist der Auftakt zu 9 von 10 Live-Tagen der Premier League mit insgesamt 30 Spielen.

Der Boxing Day auf Sky - freigeschaltet für alle Sky Kunden!

Am Boxing Day warten auf die Fans insgesamt zehn Stunden Live-Fußball am Stück, darunter auch der Klassiker Arsenal gegen Chelsea als "Match of the Week". Dabei legt Sky allen Kunden ein besonderes Geschenk unter den Tannenbaum. Selbst Sky Kunden, die kein Sport-Paket gebucht haben, können alle Premier League Spiele am Boxing Day inklusive Vor- und Nachberichterstattung auf Sky Sport genießen. Ermöglicht wird das von Extra, dem Treueprogramm von Sky.

Für die Handballer sind Weihnachten ebenfalls Festtage und Sky zeigt zwischen dem 22. und 27. Dezember zwei Spieltage und insgesamt 19 Begegnungen, alle live und in voller Länge. Zunächst kommt es während des 15. Spieltags in der Liqui Moly Handball Bundesliga am 23. Dezember zu der Spitzenpartie zwischen THW Kiel und Rhein-Neckar Löwen. Dann bekommen die Handball-Profis wenig Zeit, um die Weihnachtsgans zu verdauen: Am 26. und 27. Dezember strahlt Sky den 16. Spieltag aus. Am 27. Dezember zeigt Sky die Konferenz mit vier Partien zudem live im Free-TV auf Sky Sport News.

Am 27. Dezember überträgt Sky Sport News die Globe Soccer Awards, die zum 12. Mal in Dubai vergeben werden. Die Globe Soccer Awards gehören neben dem Ballon D'Or und den Best FIFA Football Awards zum "Grand Slam" der Preisverleihungen im Fußball. Bei der Verleihung werden jährlich herausragende Leistungen im Fußballs geehrt, in diesem Jahr auch die Besten des bisherigen Jahrhunderts. Mit dabei sind zahlreiche deutsche Nominierte wie Jogi Löw, Manuel Neuer, der FC Bayern München oder Philipp Lahm. Die Live-Übertragung beginnt um 15.00 Uhr.

Die größten Sportmomente des Jahres als Sonderprogrammierung

Neben den programmlichen Highlights im Live-Sport zeigt Sky Sport zwischen Weihnachten und Neujahr noch einmal zahlreiche Sonderprogrammierungen von unvergessenen Highlights des Jahres - darunter zur historischen Saison von Bayern München, zum Premier League Triumph des FC Liverpool und zur Motorsport-Saison mit der Formel 2 Meisterschaft von Mick Schumacher. Darüber hinaus lässt Sky Sport gemeinsam mit Bernhard Langer dessen Triumphe bei den US Masters 1985 und 1993 noch einmal aufleben. Und in einer neuaufgelegten Produktion des Wimbledon Finals 2018 aus dem Sommer 2020 gibt Angelique Kerber als Co-Kommentatorin exklusive Einblicke in ihren großen Triumph. Zudem zeigt Sky Sport die großen UEFA Champions League Finals mit deutscher Beteiligung von 1960 bis 2013.

Auch Sky Sport News blickt im Rahmen der News-Berichterstattung durch themenbezogene Rückblicke auf das Sportjahr zurück. Dabei wird es verschiedene Best-of-Formate geben, unter anderem zum Transfer Update. Die Rolling News werden zu den Festtagen zudem angereichert durch humorvolle Beiträge, um den Fußballfan zum Schmunzeln zu bringen. Ob Gerd Müller im Fuchsmantel, Toni Kroos umgeben von Pinguinen und Peter Neururer als Tanzbär: In der Rubrik "Bunte Bundesliga" präsentiert Sky Sport News die Liga von der außergewöhnlichen Seite. Zudem zeigt der Sender auch wieder ein Weihnachtsspecial von "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette".

An den Weihnachtsfeiertagen zeigt Sky Sport News die Wiederholung der K.o.-Spiele gegen Barcelona, Lyon und Paris, die Bayern München den Champions League Triumph in der vergangenen Saison bescherten. Am 30. Dezember 2020 zeigt Sky erstmalig die Dokumentation "Ein ganz besonderes Fußballjahr", die die letzten Monate des Profi-Fußballs im Zeichen der Corona-Pandemie beleuchtet. Für die Freunde des englischen Fußballs gibt es jeweils montags ein Premier League Kompakt mit den Höhepunkten des aktuellen Spieltags.

Sky Zuschauer, die rund um die Festtage etwas für ihre Figur tun wollen, können täglich um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr bei Sky Gym mit Sky Moderatorin Nele Schenker trainieren.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Jens Bohl

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell