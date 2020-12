Sky Deutschland

Ab heute Weihnachten rund um die Uhr: Mit Sky Cinema Christmas und den schönsten Weihnachtsfilmen

- Pop-up Sender Sky Cinema Christmas ab heute bis 26. Dezember - Der Romantik-Erfolg "Last Christmas" mit Emilia Clarke exklusiv bei Sky - Über 20 Weihnachtshits von Blockbustern wie "Der Polarexpress", "Tatsächlich ... Liebe" und "Der goldene Kompass" über Komödien wie "Buddy - Der Weihnachtself" und "Schöne Bescherung" bis hin zu Klassikern wie "Weiße Weihnachten" und "Die Geister, die ich rief..." - Für die ganze Familie: "Der Grinch", "Verrückte Weihnachten", "Gremlins - Kleine Monster", Lieber Weihnachtsmann" und viele X-mas-Hits mehr - Alle Weihnachtsfilme mit Sky Q und Streamingservice Sky Ticket auch auf Abruf

17. Dezember 2020 - Sky verkürzt die Wartezeit auf Weihnachten dieses Jahr mit den schönsten und beliebtesten Weihnachtsfilmen aller Zeiten. Ab heute zeigt der Sender Sky Cinema Christmas bis 26. Dezember über zwanzig Blockbuster und Klassiker rund um die Uhr. Von Erfolgen wie "Der Polarexpress", "Tatsächlich ... Liebe" und "Der goldene Kompass" über Komödien wie "Buddy - Der Weihnachtself" und "Schöne Bescherung" bis zu Evergreens wie "Weiße Weihnachten" und "Die Geister, die ich rief...". Mit "Last Christmas" ist auch ein brandaktueller exklusiver Film dabei. Alle Hits sind mit Sky Q und mit Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar.

Michaela Tarantino, Vice President Cinema Sky Deutschland: "Weihnachten ist ein Fest für die ganze Familie. In diesem Jahr schenken wir allen Sky Cinema Abonnenten zum ersten Mal einen eigenen Sender, auf dem sie mit ihren Lieben die wunderbarsten Weihnachtsfilme genießen können. Mit dem Grinch lachen und mit Sissi weinen, was gibt es Schöneres? Einfach auf der Couch gemütlich machen und Sky Cinema Christmas einschalten oder alternativ die Filme jederzeit auf Abruf schauen."

Wenn sich die Superstarriege um Keira Knightley, Hugh Grant, Colin Firth, Rowan Atkinson und Martin Freeman in "Tatsächlich... Liebe" in der Vorweihnachtszeit ins Gefühlschaos stürzt, Comedy-Profi Will Ferrell als "Buddy - Der Weihnachtself" seine wahre Herkunft entdeckt, oder Billy Bob Thornton als betrunkener "Bad Santa" die Kaufhäuser leerräumt, dann ist vor allem eins garantiert: Die beste Weihnachtsunterhaltung für Groß und Klein! Sky präsentiert neben mitreißenden Winterabenteuern wie "Der Polarexpress" mit Tom Hanks und "Der goldene Kompass" mit Nicole Kidman auch Animations-Hits wie "Arthur Weihnachtsmann" und wunderbare Klassiker wie "Weiße Weihnachten" von 1954 mit Bing Crosby oder den 80er-Jahre-Familienspaß "Gremlins - Kleine Monster".

"Game of Thrones"-Star Emilia Clarke jobbt in "Last Christmas" als Weihnachtself, bis ein Unbekannter in ihr Leben tritt. Die Liebeskomödie mit den unvergesslichen Hits von George Michael startet im November als exklusive TV-Premiere bei Sky und läuft jetzt auch auf Sky Cinema Christmas. Weitere Hits auf Sky Cinema Christmas und auf Abruf: "Liebe braucht keine Ferien", "Verrückte Weihnachten", "Lieber Weihnachtsmann" und "Heimweh nach St. Louis". Außerdem wird auch die "Sissi"-Trilogie auf Sky Cinema Christmas zu sehen sein. Sky Cinema Christmas findet in diesem Zeitraum auf Sky Cinema Family statt.

Alle Weihnachtsfilme auf Sky Cinema Christmas:

- Last Christmas - Der Polarexpress - Tatsächlich Liebe - Die Geister, die ich rief ... - Schöne Bescherung - Buddy - Der Weihnachtself - Der Goldene Kompass - Bad Santa - Arthur Weihnachtsmann - Gremlins - Kleine Monster - Wir sind keine Engel - Weiße Weihnachten (1954) - Mein Schatz, unsere Familie und ich - Der Grinch (2000) - Liebe braucht keine Ferien - Heimweh nach St. Louis - Nenn' mich einfach Nikolaus - Verrückte Weihnachten - Hilfe, es weihnachtet sehr - Lieber Weihnachtsmann - Black Nativity

