Die Geister der Vergangenheit rufen: Dritte und finale Staffel des Sky Originals "Tin Star" ab Februar bei Sky

Die dritte und finale Staffel der knallharten Neo-Westernserie "Tin Star" voraussichtlich ab 4. Februar 2021 auf Sky Atlantic

Jack Worth (Tim Roth) kehrt zurück in seine Heimat Liverpool. Um endlich mit der Vergangenheit abschließen zu können, stellt er sich dort seinen alten Feinden: Der finale Rachefeldzug von Tim Roth ist ab 4. Februar immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Die komplette neue Staffel sowie die beiden vorherigen sind darüber hinaus auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Über "Tin Star":

Ein zwanzig Jahre zurückliegendes Verbrechen verfolgt Jack (Tim Roth), seine Frau Angela (Genevieve O'Reilly) und ihre Tochter Anna (Abigail Lawrie) bis heute. Damals wollten Gangster-Boss Michael Ryan (Ian Hart) und dessen Bruder Danny, Annas leiblicher Vater, Angela töten. In letzter Minute konnte Jack sie retten und stieß Danny vom Dach eines Hauses in den Tod. Seither sinnt Michael auf Rache. Einst ein hochrangiger Drogendealer, ist Michael heute ein erfolgreicher, milliardenschwerer Immobilien-Unternehmer und enger Verbündeter der Polizeichefin von Merseyside, Catherine McKenzie (Tanya Moodie). Gemeinsam haben die beiden zwanzig Jahre damit verbracht, ein zutiefst beunruhigendes Verbrechen zu vertuschen. Jack und Angela lassen nichts unversucht, dieses dunkle Kapitel abzuschließen - koste es, was es wolle?

Das britische Sky Original "Tin Star" (englisch: Blechstern) erzählt einen harten, doppelbödigen Neo-Western mit abgründigem Helden und rasanten Wendungen. In der Hauptrolle brilliert Tim Roth, der vor allem als Stamm-Schauspieler von Kultregisseur Quentin Tarantino bekannt wurde. Die dritte und zugleich finale Staffel verlässt Kanadas überwältigende Naturkulisse und spielt in Liverpool.

Facts:

Originaltitel: "Tin Star", 3. Staffel, Thrillerserie, 6 Episoden, je ca. 60 Minuten, GB 2020. Regie: u.a. Stewart Svaasand, Patrick Harkins, Paulette Randall. Darsteller: Tim Roth, Genevieve O'Reilly, Abigail Lawrie, Tanya Moodie, Ian Hart, Joanne Whalley, Kerrie Hayes.

Ausstrahlungstermine:

Ab 4. Februar 2021 immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Die komplette neue Staffel sowie die vorherigen auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.

