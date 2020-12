Sky Deutschland

Das Achtelfinale der UEFA Champions League: beide Duelle zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom sowie die Rückspiele von Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchgladbach live nur bei Sky

- Auch im Achtelfinale (16.2 bis 17.3.2021) wird Sky im Rahmen der Original Sky Konferenz als einziger Anbieter alle Spiele und alle Tore der Königsklasse live übertragen, darüber hinaus ein exklusives Einzelspiel pro Abend - Sky überträgt beide Partien des FC Bayern gegen Lazio Rom (23.2. und 17.3.) live und exklusiv in voller Länge - Mehr BVB, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach live als bei jedem anderen Anbieter: die Hinspiele im Rahmen der Original Sky Konferenz jeweils bis zu 50 Minuten live, die Rückspiele auch in voller Länge live nur bei Sky - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein - Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar

Unterföhring, 15. Dezember 2020 -Nach der gestrigen Auslosung in Nyon dürfen sich die vier deutschen Vereine, Fußballfans und Sky Kunden auf die ersten großen Höhepunkte des Fußballjahres 2021 freuen. Alle vier Bundesliga-Klubs bekommen es im Achtelfinale der UEFA Champions League mit namhaften Gegnern aus den großen europäischen Ligen zu tun. Der FC Bayern München trifft auf Lazio Rom, Borussia Dortmund auf den FC Sevilla und RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach treffen mit dem FC Liverpool bzw. Manchester City auf die zwei dominanten Mannschaften der vergangenen Jahre in der Premier League. Darüber hinaus kommt es unter anderem zum Duell zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain.

Vom 16. Februar bis 17. März 2021 erwarten Fußballfans bei Sky insgesamt acht große europäische Fußballnächte. Im Rahmen der Original Sky Konferenz (jeweils zwei Spiele pro Abend um 21.00 Uhr) wird Sky als einziger Anbieter alle 16 Spiele und alle Tore des Achtelfinals der Königsklasse live zeigen. Darüber hinaus wird Sky an jedem der acht Abende ein Einzelspiel live und exklusiv übertragen.

Der FC Bayern gegen Lazio Rom exklusiv bei Sky

Die beiden Duelle zwischen dem FC Bayern München und Lazio Rom zeigt Sky live und exklusiv. Sowohl das Hinspiel im Stadio Olimpico (23. 2.) als auch das Rückspiel in der Allianz Arena (17.3.) wird Sky als Einzelspiel in voller Länge und auch im Rahmen der Konferenz als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen.

Mehr Dortmund, Leipzig und Gladbach live bei Sky als bei jedem anderen Anbieter

Auch in den drei weiteren Duellen mit deutscher Beteiligung zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem FC Liverpool sowie zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City können Fans ausschließlich bei Sky live dabei sein, wenn die Entscheidungen fallen. Die Rückspiele des BVB gegen Sevilla (9.3.) der Roten Bullen an der Anfield Road (10. 3.) und von Borussia Mönchengladbach im Etihad Stadium (16. 3.) überträgt Sky in Deutschland live und exklusiv in voller Länge.

Von den Hinspielen der drei Klubs berichtet Sky am 16. Februar (RB Leipzig - FC Liverpool), 17. Februar (FC Sevilla - Borussia Dortmund) und 24. Februar (Borussia Mönchengladbach - Manchester City) ebenfalls live. Diese Begegnungen werden im Rahmen der Original Sky Konferenz jeweils bis zu 50 Minuten live zu sehen sein.

Weitere internationale Highlights live und exklusiv bei Sky

Komplettiert wird das Einzelspiel-Angebot von Sky im Achtelfinale von den Hinspielen des FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain (16.2.), des FC Porto gegen Juventus Turin (17.2.) sowie von Atalanta Bergamo gegen Real Madrid (24.2.).

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Live-Übertragungen der UEFA Champions League sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Fußballfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Live-Übertragungen aus der Königsklasse auf Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Die exklusiven Live-Übertragungen im Achtelfinale der UEFA Champions League 2020/21 bei Sky:

Hinspiele

Dienstag, 16.2.2021:

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

19.30 Uhr: FC Barcelona - Paris Saint-Germain auf Sky Sport 2

Mittwoch, 17.2.2021:

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

19.30 Uhr: FC Porto - Juventus Turin auf Sky Sport 2

Dienstag, 23.2.2021:

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

19.30 Uhr: Lazio Rom - FC Bayern München auf Sky Sport 2

Mittwoch, 24.2.2021:

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

19.30 Uhr: Atalanta Bergamo - Real Madrid auf Sky Sport 2

Rückspiele

Dienstag, 9.3.2021:

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

19.30 Uhr: Borussia Dortmund - FC Sevilla auf Sky Sport 2

Mittwoch, 10.3.2021:

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

19.30 Uhr: FC Liverpool - RB Leipzig auf Sky Sport 2

Dienstag, 16.3.2021:

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

19.30 Uhr: Manchester City - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport 2

Mittwoch, 17.3.2021:

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

19.30 Uhr: FC Bayern München - Lazio Rom auf Sky Sport 2

