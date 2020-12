Sky Deutschland

Gipfeltreffen Liverpool gegen Tottenham am Mittwoch: Die Premier League diese Woche mit dem 13. und 14. Spieltag live und exklusiv bei Sky

UnterföhringUnterföhring (ots)

- Alle zwanzig Partien in der Premier League von Dienstag bis Montag in voller Länge auf Sky Sport 1 - Topspiel Liverpool gegen Tottenham am Mittwoch ab 20.55 Uhr - "Match of the Week" Chelsea gegen West Ham am Montag ab 20.30 Uhr mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler und Raphael Honigstein vor Ort - Exklusiv für Sky Q Kunden: die Partie Manchester United gegen Leeds United am Sonntag auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 15. Dezember 2020 - Ein straffes Programm wartet rund um Weihnachten auf die englischen Fußballfans: Zuerst eine englische Woche mit dem 13. und 14. Spieltag und dann die kurze Weihnachtspause mit dem traditionellen Spieltag rund um den Boxing Day. Aktuell ist die Lage in der Premier League so spannend wie lang nicht mehr. Zwar treffen am morgigen Mittwoch beim Gipfeltreffen Liverpool gegen Tottenham die aktuell führenden Teams aufeinander. Doch eigentlich ist es gerade ein Fünfkampf und den Fünften Chelsea trennen lediglich drei Punkte von der Spitze. Zudem haben Manchester United und Manchester City noch ein Spiel weniger absolviert und könnten zu den ersten fünf Teams aufschließen.

Sky überträgt in dieser Woche alle 20 Spiele des Doppelspieltags in voller Länge, davon 16 Spiele live. Los geht's mit dem 13. Spieltag am heutigen Dienstag mit den Partien Wolverhampton gegen Chelsea (ab 18.50 Uhr) und Manchester City gegen West Bromwich Albion (ab 20.50 Uhr).

Am Mittwoch steht dann das Topspiel Liverpool gegen Tottenham im Mittelpunkt. Das Team von Jose Mourinho hat einen Top-Start hingelegt, unter anderem mit Heimsiegen gegen Man City oder Arsenal. Im Gegensatz dazu hat der Meisterschaftsfavorit Liverpool bislang überraschend viele Punkte liegengelassen, so auch am vergangenen Wochenende in Fulham. Es könnte ein richtungsweisendes Spiel für beide Top-Teams werden, zumal auf Tottenham am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Leicester gleich der nächste Kracher wartet. Sky überträgt das Gipfeltreffen live ab 20.55 Uhr, kommentiert von Florian Schmidt-Sommerfeld.

Am Wochenende finden am 14. Spieltag alle zehn Spiele von Samstag bis Montag statt. Zu den Highlights gehören am Samstag das Gastspiel von Liverpool bei Crystal Palace (ab 13.20 Uhr), der Überraschungs-Vierte FC Southampton spielt gegen Manchester City (ab 15.50 Uhr) und Everton könnte die aktuelle Krise beim Rivalen Arsenal verschärfen (ab 18.20 Uhr).

Am Sonntag spielt Tottenham gegen Leicester (ab 15.05 Uhr) in einem weiteren Topspiel. Manchester United trifft auf den gut gestarteten Aufsteiger Leeds United. Sky überträgt dieses Spiel ab 17.20 Uhr für Sky Q Kunden auch in Ultra HD auf Sky Sport UHD.

Der 14. Spieltag schließt mit dem "Match of the Week", wenn am Montagabend der FC Chelsea auf West Ham United trifft. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler führen durch die Begegnung. Ab 20.30 Uhr stimmen sie die Zuschauer auf die Partie ein und kommentieren im Anschluss die 90 Minuten.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Der 13. und 14. Spieltag der Premier League von Dienstag bis Montag auf Sky Sport:

Dienstag:

18.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Chelsea live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr: Manchester City - West Brom Albion live auf Sky Sport 1

Mittwoch:

18.50 Uhr: FC Arsenal - FC Southampton live auf Sky Sport 1

20.55 Uhr: FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1

23.10 Uhr: Leicester City - FC Everton auf Sky Sport 1

01.30 Uhr: Leeds United - Newcastle United auf Sky Sport 1

Donnerstag:

18.50 Uhr: Aston Villa - FC Burnley live auf Sky Sport 1

20.55 Uhr: Sheffield United - Manchester United live auf Sky Sport 1

23.00 Uhr: Premier League Kompakt auf Sky Sport 1

Samstag:

13.20 Uhr: Crystal Palace - FC Liverpool live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: FC Southampton - Manchester City live auf Sky Sport 1

18.20 Uhr: FC Everton - FC Arsenal live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr. Newcastle United - FC Fulham live auf Sky Sport 1

Sonntag:

12.50 Uhr: Brighton & Hove Albion - Sheffield United live auf Sky Sport 1

15.05 Uhr: Tottenham Hotspur - Leicester City live auf Sky Sport 1

17.20 Uhr: Manchester United - Leeds United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

20.05 Uhr: West Brom Albion - Aston Villa live auf Sky Sport 1

22.15 Uhr: Premier League Kompakt auf Sky Sport 1

Montag:

18.20 Uhr: FC Burnley - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1

20.30 Uhr: "Match of the Week" FC Chelsea - West Ham United live auf Sky Sport 1

23.00 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 1

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Jens Bohl

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

www.twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell