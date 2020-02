Nico Rosberg

Lena Siep wird Head of PR bei Nico Rosberg

Nico Rosberg verstärkt sein Management-Team. Lena Siep verantwortet ab sofort die globalen PR-Aktivitäten des ehemaligen Formel 1-Fahrers. Als langjährige PR-Expertin in der Mobilitätsbranche folgt sie damit Georg Nolte, der Rosberg während seiner aktiven Motorsport-Karriere betreute. In der Funktion als Head of PR, die im Januar 2020 begann, leitet Lena fortan die Pressearbeit von Nico Rosberg. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit wird die Unterstützung der unternehmerischen Tätigkeiten von Rosberg im Bereich nachhaltige Technologien sein. Sie berichtet direkt an den neu ernannten Brand Director Marc Cousins, der im Herbst 2019 startete.

Die Neueinstellungen im Führungsteam unterstreichen Rosbergs Ambitionen, seine unternehmerischen Aktivitäten weiter auszubauen. Seit dem Ausstieg aus der Königsklasse des Motorsports Ende 2016 hat Nico Rosberg in mehr als zwanzig Startup-Unternehmen investiert, mit einem deutlichen Fokus auf nachhaltige Mobilität und zukunftsorientierte Technologien. 2019 gründete er das GREENTECH FESTIVAL, eine Plattform für wegweisende umweltfreundliche Ideen, die in diesem Jahr erneut im Rahmen des Formel E Berlin E-Prix stattfinden wird. Als Nachhaltigkeitsbotschafter der Deutschen Bahn sowie der Kempinski Hotels steht Rosberg nicht nur für die herausragende sportliche Leistung seiner bemerkenswerten Formel 1-Karriere, sondern auch für sein Engagement als Inverstor in fortschrittliche Technologien, die zum Erhalt der Umwelt beitragen. In den nächsten Jahren wird Rosberg sein Portfolio mit der Unterstützung eines engagierten Teams internationaler Experten in Monaco, Großbritannien und Deutschland weiter ausbauen. Die Ernennung von Lena Siep wird dabei sowohl für den Unternehmensbereich Nachhaltigkeit als auch für die breitere Kommunikationsstrategie von Nico Rosberg von entscheidender Bedeutung sein.

In der Vergangenheit war Lena erfolgreich als selbständige Journalistin und PR-Beraterin für weltweit renommierte Marken wie BMW, Porsche, Audi, Mercedes-Benz und Toyota tätig. Zuvor war sie Global PR Manager des britischen Sportwagenherstellers McLaren Automotive. In den letzten Jahren trat sie außerdem verstärkt als Moderatorin in Erscheinung und begleitete unter anderem die ABB FIA Formel E Meisterschaft, was sie zu einer leidenschaftlichen Verfechterin nachhaltiger Mobilitätslösungen machte. Als Journalistin schrieb sie unter anderem für das E-Mobility Magazin Edison.

"Lenas Erfahrung im Bereich Mobilität und ihre persönliche Leidenschaft für ökologische Themen sind ein großer Gewinn für unser Team. Sie hat einen ähnlichen professionellen Wandel durchgemacht wie ich und hat deshalb großes Verständnis für die Herausforderungen, die mit dieser Neuorientierung zusammenhängen. Ihre kreative Denkweise und die Fähigkeit, an Dinge dynamisch heranzugehen sind wichtige Eigenschaften für mein Unternehmen", sagte Nico Rosberg. Lena antwortete: "Ich bin stolz darauf, für Nico Rosberg arbeiten zu dürfen - ein Fahrer und Geschäftsmann, den ich nicht nur wegen seiner Willenskraft auf der Strecke bewundere, sondern auch als Unternehmer, der sich verpflichtet fühlt, nachhaltige und verantwortungsbewusste Produkte zu fördern, die den Klimawandel bremsen und der Gesellschaft zugute kommen."

Nico Rosberg wurde 1985 in Wiesbaden als Sohn des finnischen Formel 1 Weltmeisters Keke Rosberg und der Deutschen Sina Rosberg geboren. Er fuhr ab 2006 in der Formel 1 und gewann 2016 die Weltmeisterschaft mit dem Mercedes AMG Petronas F1 Team. Fünf Tage nach dem Titelsieg gab er seinen Rücktritt als aktiver Fahrer bekannt. Seitdem hat Nico Rosberg eine Karriere als Unternehmer und Investor in grüne Technologien und nachhaltige Mobilitätsunternehmen begonnen. Er ist in zahlreiche erfolgreiche Startups wie Lilium, What3Words, Tier, Lyft und die elektrische Rennserie Formel E investiert. Rosberg ist außerdem Mitbesitzer des Fahrzeugtechnik-Unternehmens TRE, welches gemeinsam mit Schaeffler das intelligente Fahrwerk für den elektrischen Schaeffler Mover Shuttle entwickelte, der 2019 mit dem Deutschen Mobilitätspreis ausgezeichnet wurde. 2018 wurde Rosberg für sein Engagement für nachhaltige Innovation mit dem Umweltpreis "GreenTec Entrepreneur of the Year" gewürdigt. Ein Jahr später gründete er das GREENTECH FESTIVAL, eine globale Plattform für innovative und zukunftsweisende grüne Technologien, das bei seiner Premiere knapp 40.000 Besucher anzog. Das Festival findet 2020 vom 19. bis 21. Juni erneut in Berlin Tempelhof statt. Nico Rosberg ist Botschafter von Marken wie der Deutschen Bahn, Kempinski Hotels, Heineken und Rolex. 2020 wurde er Jurymitglied der TV-Show "Die Höhle der Löwen" mit dem Ziel, nachhaltige Start-Ups zu fördern. Daneben ist er als Formel 1-Experte für RTL und SKY im Einsatz. Nico Rosberg lebt mit seiner Frau Vivian und zwei Töchtern in Monaco.

