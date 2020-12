Sky Deutschland

Der Große Preis von Sakhir in der Formel 1 und die Entscheidung der Formel-2-Meisterschaft mit Mick Schumacher am Wochenende live bei Sky

- Sky überträgt von Freitag bis Sonntag das komplette Rennwochenende der Formel 1 in Bahrain vom 1. freien Training bis zur Siegerehrung live - Sky Experte Nick Heidfeld ist während des Qualifyings und des Rennens als Co-Kommentator an der Seite von Sascha Roos im Einsatz, Peter Hardenacke berichtet live von der Strecke - Mick Schumacher kurz vor dem Titel in der Formel 2: das Training und das Qualifying am Freitag, die beiden letzten Rennen der Saison am Samstag und Sonntag live - Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Formel-1-Rennen auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD, außerdem Highlights aller Sessions über den Receiver auf Abruf - Der "Pitlane"-Kanal auf skysport.de und in der Sky Sport App für Sky Kunden mit dem Sport Paket im Livestream verfügbar - "Warm Up - das Motorsport Spezial" am Donnerstag ab 20.30 Uhr auf Sky Sport News - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket können alle Motorsportfans live dabei sein

Unterföhring, 2. Dezember 2020 - Zwei Rennen der Saison 2020 stehen noch aus und das zweite Wochenende in Folge fährt die Formel 1 ab Freitag in Bahrain. Neben Romain Grosjean, der am vergangenen Sonntag an gleicher Stelle seinen dramatischen Unfall mit nur leichten Verletzungen überstand, wird dieses Mal auch Lewis Hamilton in Folge seines positiven Corona-Tests beim vorletzten Saisonrennen nicht mit von der Partie sein. Es ist das erste Rennen überhaupt, dass der siebenfache Weltmeister in seiner Formel-1-Karriere verpasst und der erste Grand Prix seit 14 Jahren, der ohne den Engländer stattfinden muss.

Sky berichtet vom 1. Freien Training am Freitagmorgen bis zum Rennen am Sonntag live vom Großen Preis von Sakhir - komplett live und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. An der Seite von Kommentator Sascha Roos wird Sky Experte Nick Heidfeld durch das Rennen und das Qualifying führen. An der Strecke in Bahrain geht Peter Hardenacke auf Stimmenfang.

Für Sky Q Kunden zeigt Sky das Rennen auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD. Kunden mit dem Sport Paket wird Sky am Wochenende auch wieder den "Pitlane"-Kanal auf skysport.de und in der Sky Sport App im Livestream zur Verfügung stellen.

Darüber hinaus fällt am Samstag und Sonntag die Entscheidung in der Formel 2. Am vergangenen Wochenende schmolz Mick Schumachers Vorsprung in der Gesamtwertung. Nach 22 von 24 Saisonrennen liegt sein nächster Verfolger Callum Ilott nur noch 14 Punkte hinter ihm. Vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende haben auch die beiden russischen Fahrer Nikita Mazepin und Robert Shwartzman rechnerisch noch Titelchancen.

Sky berichtet am Freitag vom freien Training und vom Qualifying live. Die Rennen am Samstag und Sonntag überträgt Sky ab 13.05 bzw. ab 13.15 Uhr live. Als Kommentator ist Oliver Fenderl im Einsatz.

Bereits am Donnerstag blickt Sky Sport News in "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf das bevorstehende Rennwochenende. Ab 20.30 Uhr werden die Zuschauer aus dem Studio und in Schalten nach Bahrain mit allen Informationen versorgt.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Live-Übertragungen der Formel 1 sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Motorsportfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Live-Übertragungen aus der Königsklasse auf Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Der Große Preis von Sakhir live bei Sky:

Donnerstag:

20.30 Uhr: Warm Up - Das Motorsport Spezial auf Sky Sport News

Freitag:

13.00 Uhr: Formel 2: Training auf Sky Sport 1

14.25 Uhr: Formel 1: 1. Freies Training auf Sky Sport 1

16.30 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Teamchefs auf Sky Sport 1

16.40 Uhr: Formel 2: Qualifying auf Sky Sport 1

18.25 Uhr: Formel 1: 2. Freies Training auf Sky Sport 1

Samstag:

13.05 Uhr: Formel 2: 1. Rennen auf Sky Sport 2

14.55 Uhr: Formel 1: 3. Freies Training auf Sky Sport 2

17.45 Uhr Formel 1: Qualifying auf Sky Sport 2

19.30 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Qualifying auf Sky Sport 2

Sonntag:

13.15 Uhr: Formel 2: 2. Rennen auf Sky Sport 2

17.00 Uhr: Formel 1: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

20.30 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Rennen auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

Alle Informationen zur Formel 1 bei Sky sind auch unter sky.de/f1 abrufbar.

