Dennis Schröder bei "Meine Geschichte - das Leben von ..." und Lothar Matthäus, Samir Arabi sowie Oliver Ruhnert am Sonntag im Free-TV auf Sky Sport News

Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News - "Meine Geschichte - das Leben von Dennis Schröder" am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News, in der Wiederholung um 22.30 Uhr

Unterföhring, 27. November 2020 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte", live auf Sky Sport News. Die Sendung beschäftigt sich wieder mit den aktuellen Geschehnissen am Bundesliga-Spieltag, mit dem Kampf an der Tabellenspitze als auch mit dem Abstiegskampf. Aktuell sind Arminia Bielefeld, Schalke 04 und der 1. FC Köln aufgrund von Negativserien am gefährdetsten. Zudem behandelt die Runde auch den Tod der Fußballer-Legende Diego Maradona.

Zu Gast bei Sky90 ist an diesem Sonntag Samir Arabi, der Geschäftsführer Sport von Arminia Bielefeld. Arabi ist seit März 2011 als sportliche Leitung des Aufsteigers tätig, seit 2016 als Geschäftsführer, und führte in diesem Jahr gemeinsam mit dem Trainer Uwe Neuhaus die Ostwestfalen zurück in die Bundesliga. Bei Sky90 gibt Arabi Auskunft zur aktuellen Situation bei der Arminia und schätzt die Chancen auf den Klassenerhalt ein.

Als weiteren Gast präsentiert Wasserziehr außerdem Oliver Ruhnert, den Geschäftsführer Sport von Union Berlin. Ruhnert ist seit 2017 bei Union Berlin und hat in seiner jetzigen Funktion unter anderem den jetzigen Trainer Urs Fischer nach Berlin geholt. Mit den Eisernen legte Ruhnert in dieser zweiten Bundesliga-Saison einen starken Start hin - aktuell ist Union Berlin auf dem fünften Tabellenplatz.

Die Runde komplettiert Sky Experte Lothar Matthäus, der sich als langjähriger Weggefährte über den Menschen und Fußballer Diego Maradona äußert. Matthäus hatte sich in zwei großen WM-Endspielen (1986 und 1990) direkte Duelle mit Maradona geliefert. Zudem wird der Argentinier und Ex-Bundesliga-Profi Rodolfo Cardoso zugeschaltet, der ebenfalls über Maradona spricht.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

"Meine Geschichte - das Leben von Dennis Schröder" am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auf eine neue Ausgabe des neues Talkformats "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen, in dessen Rahmen Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft. Dabei stehen persönliche Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er den NBA-Star Dennis Schröder, der seit 2013 in der stärksten Basketball-Liga der Welt spielt, zuletzt für die Oklahoma City Thunder. Der gebürtige Braunschweiger war vor kurzem zu den Los Angeles Lakers gewechselt. Im Gespräch mit Ricardo Basile spricht er über seinen Wechsel. Zudem äußert er sich über den Tod seines Vaters und sein Versprechen am Sterbebett, es in die NBA zu schaffen. Schröder spricht auch über den Rassismus in Deutschland und den USA und Themen wie Geld, Verantwortung und Familie.

Die Sendung "Meine Geschichte - das Leben von Dennis Schröder" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung. In der Wiederholung läuft die Sendung am Sonntag um 22.30 Uhr und am Montag um 19.00 Uhr.

