Neuer Podcast für alle, die mehr wissen wollen: "Echt jetzt. Sky Serien und Filme im Reality-Check"

- Sky startet brandneuen Podcast, der fiktionale Serien und Filme in die Realität bringt - Alle 14 Tage neu auf Spotify, iTunes, YouTube und Sky.de, moderiert von Kino- und Serienexpertin Nina Liebold - Pilotfolge zur brandneuen zweiten Staffel des Sky Original "Das Boot": Marineberater Jürgen Weber über U-Boot Wahrheiten und seine Arbeit mit den Stars der Serie - Alle Folgen der neuen Staffel "Das Boot" jetzt exklusiv auf Sky abrufbar

4. Mai 2020 - "Echt jetzt. Sky Serien und Filme im Reality-Check", lautet der Titel des brandneuen Sky Podcasts. Alle 14 Tage dürfen sich die Zuhörer künftig darauf freuen, wenn Serien- und Filmhighlights in ein ganz neues Licht gerückt werden. "Echt jetzt." ist kein klassischer Serien- oder Filmpodcast. Vielmehr spricht Moderatorin Nina Liebold jeweils mit einem besonderen Gast, der die fiktionalen Serien in die wirkliche Welt bringt oder aber eine neue spannende Perspektive, einen neuen Blickwinkel auf das Thema der Serie oder eines Films bieten kann.

In der Pilotfolge von "Echt jetzt." dreht sich alles um die neue Staffel des Sky Originals "Das Boot", die seit 24. April auf Sky Q und bei Sky Ticket verfügbar ist. Nina Liebold talkt mit dem ehemaligen Fregattenkapitän, Ausbilder, Marineberater und Coach zur Serie, Jürgen Weber. Weber war dreißig Jahre bei der Deutschen Marine und diente davon zehn Jahre auf U-Booten. Der Experte verrät unter anderem, wie er für eine möglichst reale Darstellung der Handlungen auf dem U-Boot in das "Das Boot" sorgte, wie er die Stars für den Dreh coachte, aber auch, wie eine U-Boot-Besatzung mit der Enge unter Wasser zurechtkommt und viele weitere spannende Themen.

Der Podcast "Echt jetzt. Sky Serien und Filme im Reality-Check", ist über die Podcast-Portale von Apple iTunes und Spotify sowie über den YouTube-Kanal von Sky Deutschland abrufbar. Weitere Infos gibt's unter www.sky.de/echtjetzt.

Über Nina Liebold

Die Journalistin Nina Liebold produziert seit 26 Jahren die erfolgreiche Kinosendung "CineNews", die bundesweit auf 90 Radiostationen läuft. Seit drei Jahren gibt es die Interviews mit allen Hollywoodstars auch auf YouTube zu sehen. Mit ihrer langjährigen und leidenschaftlichen Begeisterung für Filme und Serien ist sie die perfekte Fachfrau und Stimme für den Podcast "Echt jetzt."

Über "Das Boot"

Die Koproduktion von Sky und Bavaria Fiction ist seit 24. April immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One HD zu sehen. Im Stream auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q stehen alle acht neuen Episoden sowie die erste Staffel auf Abruf zur Verfügung. Mit dem Sky Q Receiver können Kunden beide Staffeln des preisgekrönten Sky Originals nicht nur in ultrascharfem UHD, sondern erstmals auch im dreidimensionalen Tonformat Dolby Atmos auf Abruf genießen.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

