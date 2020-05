Sky Deutschland

Neue Krimiserie "Stumptown" mit Cobie Smulders ab 19. Mai auf Sky One und Sky Ticket

Unterföhring (ots)

- Eine Ex-Marine-Soldatin wird Privatdetektivin, um ihre Spielschulden zu begleichen - Mit "How I Met Your Mother"-Star Cobie Smulders in einer actionreichen Rolle - Rasante und witzige Crime-Serie nach der gleichnamigen Graphic-Novel - Die erste Staffel ab 19. Mai immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky One sowie parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

4. Mai 2020 - Nachdem Cobie Smulders als Robin im Megahit "How I Met Your Mother" berühmt wurde, spielt sie jetzt ihre nächste große Serienhauptrolle, die statt Sitcom-Spaß harte Action liefert. In "Stumptown" erobert sie als Detektivin Dex Parios mit vollem Körpereinsatz die Straßen von Portland und zeigt dabei, was sie in ihren "Avengers"-Filmeinsätzen gelernt hat. Spektakuläre Stunts, sarkastischer Humor und allen voran die taffe Protagonistin machen die Serie zu einem einzigen großen Spaß zwischen Action, Crime, Comedy und auch Drama. Denn in der liebevollen Fürsorge für ihren kleinen Bruder zeigt die harte Dex auch oft ihre gefühlvolle Seite. Nicht zuletzt ist die Serie eine wundervolle Hommage an Portland, die hippe Metropole im regnerischen Nordwesten der USA, die auch unter dem Spitznamen Stumptown bekannt ist.

Über "Stumptown":

Ex-Marine-Soldatin Dex Parios leidet an einer posttraumatischen Störung, mit geregelten Jobs kommt sie nicht mehr klar. Leider hat sie auch noch eine Schwäche fürs Glücksspiel, dabei aber viel Pech. Um ihre Spielschulden zu begleichen, soll sie die Enkelin der Casino-Besitzerin aufspüren - und findet Gefallen an der Detektivarbeit. Das schnelle Geld hilft ihr außerdem, sich um ihren kleinen Bruder zu kümmern, der Down-Syndrom hat. Bald geht die taffe Detektivin mit ihren raffinierten aber auch rabiaten Ermittlungsmethoden auf immer mehr actionreiche Einsätze in den Straßen von Portland.

Originaltitel: Stumptown, Krimiserie, USA 2019, 18 Episoden. Showrunner und ausführender Produzent: Jason Richman. Darsteller: Cobie Smulders, Jake M. Johnson, Michael Ealy, Cole Sibus, Adrian Martinez und Camryn Manheim

Ab 19. Mai immer dienstags ab 20.15 Uhr auf One und parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

