Sky Sport präsentiert: die australische A-League live über den Sky Partnersender SPORTDIGITAL FUSSBALL am Montag auch im Open Window auf Sky Sport 2 HD

- Newcastle Jets gegen Melbourne City FC am Montag ab 9.00 Uhr, Perth Glory gegen Western United direkt im Anschluss ab 11.30 Uhr live

- SPORTDIGITAL FUSSBALL ist Teil des trendSports-Pakets von Sky und für Kunden mit Satellitenempfang für EUR5,99 zubuchbar, mehr unter sky.de

- Ausführliche Informationen zum Programm und Empfang von SPORTDIGITAL FUSSBALL sind unter sportdigital.de abrufbar

Am kommenden Montag wird Sky zwei Begegnungen der australischen A-League live zeigen. Ermöglicht wird die Live-Übertragung durch eine Kooperation mit Sky Partnersender SPORTDIGITAL FUSSBALL, der regelmäßig unter anderem live aus der A-League berichtet. Zusätzlich zur regulären Übertragung auf SPORTDIGITAL FUSSBALL stellt Sky den Abonnenten des Sport Pakets am Montag zwei Spiele im Rahmen eines sogenannten Open Windows zur Verfügung, das auf Sky Sport 2 HD ausgestrahlt wird.

Ab 9.00 Uhr wird zunächst die Partie der Newcastle Jets gegen den Tabellenzweiten Melbourne City FC live übertragen. Perth Glory gegen Western United steht dann direkt im Anschluss um 11.30 Uhr auf dem Programm. Kommentiert werden die beiden Begegnungen von Karsten Linke und Florian Obst, Uli Pingel führt als Moderator im Studio durch den Fußballvormittag.

SPORTDIGITAL FUSSBALL abonnieren

SPORTDIGITAL FUSSBALL - The Football Channel bietet seinen Zuschauern 100% Fußball. Unter dem Claim "Football around the world" präsentiert der Sender hochkarätigen Live-Spiele zahlreicher internationaler Ligen rund um den Globus, rund um die Uhr. Alle Spiele werden über Satellit gestochen scharf in HD sowie mit Zweikanalton angeboten.

Der Sender ist im Rahmen des trendSports-Pakets für alle Sky Kunden mit Satellitenempfang jederzeit zu den bestehenden Programmpaketen zubuchbar. Neben SPORTDIGITAL FUSSBALL umfasst trendSports für EUR5,99 pro Monat auch die Sender SPORT1+, eSPORTS1 und EDGEsport.

Ausführliche Informationen zu trenSports bei Sky sind sind unter sky.de abrufbar. Weitere Empfangs- und Programmdetails zu SPORTDIGITAL FUSSBALL sind unter sportdigital.de abrufbar.

Über SPORTDIGITAL FUSSBALL:

"Football Around The World" - SPORTDIGITAL FUSSBALL zeigt LIVE rund um die Uhr die internationalen Top-Fußball-Spiele aus vielen unterschiedlichen Zeitzonen der Welt. Morgens Fußball aus Asien; mittags Fußball aus Zentral-Europa; nachmittags und abends aus West-Europa sowie nachts aus Mittel- und Südamerika. Alle Spiele werden auf Deutsch kommentiert. Dabei werden verschiedene Gäste und Experten in den Live-Studio Talk eingebunden.

Übertägliche News-Magazine sind SPORTDIGITAL FUSSBALL-Zuschauer immer auf dem neuesten Stand und erfahren alle aktuellen News über internationale Spieler, deren Marktwertentwicklungen und über mögliche Transfers. Außerdem bietet SPORTDIGITAL FUSSBALL jede Menge Hochglanz-Magazine und Dokus rund um den internationalen Fußball mit wertvollen Insights in die private Glanz- und Glamourwelt der Fußball-Megastars.

SPORTDIGITAL FUSSBALL bietet somit von LIVE über NEWS und wertvollen INSIGHTS alles rund um den internationalen Fußball

Die 16 SPORTDIGITAL FUSSBALL-Ligen und Wettbewerbe 2020 im Überblick:

A-League (Australien), Championship (England), Eredivisie (Niederlande), Jupiler Pro League (Belgien), Liga NOS (Portugal), Ekstraklasa (Polen), Major League Soccer (Nordamerika), CONCACAF Champions League (Nord- und Mittelamerika) Superliga Argentina und Copa de la Superliga (Argentinien), Copa do Brasil (Brasilien), Copa Libertadores (Südamerika), Fortuna Liga (Tschechien), Chinese Super League (China), J.League (Japan) und Turkiye Kupasi (Türkei).

