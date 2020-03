Sky Deutschland

Ostern auf Sky: "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" und "Pets 2" als exklusive Filmpremieren sowie viele neue Serien

- Am Ostersonntag, 12. April, der Vollgas-Hit "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" mit Dwayne Johnson und Jason Statham als TV-Premiere - Am Ostermontag, 13. April, Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in ... Hollywood" mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt als TV-Premiere - Schon zu Beginn der Osterferien der Familienerfolg "Pets 2" ab 3. April und der SciFi-Hit "X-Men: Dark Phoenix" dann ab 17. April - Alle "Harry Potter"-Hits und "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" vom 9. bis 26. April auf Sky Cinema Harry Potter HD - Die Spin-off-Serie "9-1-1: Lone Star" ab 8. April und "The L-Word: Generation Q" exklusiv ab 15. April - Die Film- und Serien-Hits auch mit Streamingdienst Sky Ticket

Unterföhring, 20. März 2020 - Ostern kann kommen! Sky bietet seinen Kunden wieder ein einzigartiges Programm mit zahlreichen Blockbustern und Serienhits als exklusiven Premieren. Dwayne Johnson und Jason Statham treten in "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" mächtig aufs Gas - ab Ostersonntag, 12. April, nur auf Sky. Auch Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in ... Hollywood" hat mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt zwei Superstars zu bieten. Den oscarprämierten Hit gibt's ab Ostermontag, 13. April, auf Sky Cinema Premieren. Der Familien-Blockbuster "Pets 2" startet bereits zu Beginn der Osterferien am 3. April und der SciFi-Hit "X-Men: Dark Phoenix" feiert schließlich am 17. April seine TV-Premiere.

Am Karfreitag, 10. April, gibt's dazu Danny Boyles beschwingte Beatles-Komödie "Yesterday" erstmals im deutschen Fernsehen. Sie komplettiert das große Line-up an Filmhits, die Sky exklusiv auf Sky Cinema Premieren und auf Abruf zeigt. Noch ein Highlight für alle Film-Fans: Alle "Harry Potter"-Filme und "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds"-Verbrechen von 9. bis 26. April rund um die Uhr auf Sky Cinema Harry Potter HD - und auch auf Abruf. Mit Sky Q auch in UHD.

Dr. Malte Probst, SVP Film & Entertainment Portfolio Sky Deutschland: "Auch zu Ostern lässt Sky die Herzen aller Film- und Serienfans wieder höherschlagen. Wir machen Ostern zu einem großen Familienfest mit wunderbaren Premieren für Jung und Alt wie dem Animations-Hit 'Pets 2'. Oder allen 'Harry Potter'-Filmen auf einem eigenen Sender. Aber auch Actionfans kommen natürlich mit dem neuesten 'Fast & Furious'-Kracher oder den explosiven neuen Serienfolgen von 'S.W.A.T.' und dem Neustart '9-1-1: Lone Star' voll auf ihre Kosten".

Auch das Serienprogramm lässt zu Ostern keine Wünsche offen: Die Erfolgsserie "9-1-1" geht am 22. April nicht nur in die zweite Hälfte der dritten Staffel, sondern startet zuvor ein Spin-off: In "9-1-1: Lone Star" führt Rob Lowe - unterstützt von Liv Tyler - ein neues Feuerwehrteam in spektakuläre Einsätze in Texas. Ab Aschermittwoch, 8. April nur auf Sky. Am 15. April startet mit "The L-Word: Generation Q" außerdem das Spin-off der LGBTQIA-Kultserie aus den 2000ern. Und nur kurz nach Ostern sticht dann am 24. April endlich auch das Sky Original "Das Boot" mit seiner zweiten Staffel wieder in See.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

