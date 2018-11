Spotify ab sofort auf Sky Q verfügbar

Sky Q Logo Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

- Direkter Zugang zum Audio Entertainment Streaming Service auf Sky Q - Der Sky Q Receiver unterstützt ab sofort Spotify Connect - All-In-One-Place: Die Innovationsoffensive von Sky Q geht weiter

15. November 2018 - Ab sofort erhalten Sky Kunden über Sky Q direkten Zugriff auf den beliebten Musik Streaming Service Spotify. Bereits seit dem Start von Sky Q im Mai sind die Mediatheken von ARD und ZDF als Apps direkt über Sky Q abrufbar. Ab sofort ist zudem Netflix direkt über Sky Q verfügbar. Nun wächst das App-Portfolio mit Spotify weiter. Bestehende Kunden der werbefinanzierten Gratisversion von Spotify und von Spotify Premium können sich mit ihren vorhandenen Login-Daten in der App auf Sky Q anmelden. Sky Q Kunden, die noch nicht über einen Spotify-Account verfügen, haben die Möglichkeit, diesen direkt bei Spotify einzurichten.

Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management von Sky Deutschland: "Streaming ist bei Sky Kunden beliebter denn je. Den Wünschen unserer Kunden tragen wir mit Sky Q in zweierlei Hinsicht Rechnung: Wir bauen unser Sky Angebot an exklusiven On-Demand-Inhalten kontinuierlich aus. Und wir schließen neue Partnerschaften, die Sky Q für Kunden zum besten Ausgangspunkt für ihr Entertainment zuhause machen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass ab sofort mit Spotify ein weiterer starker Partner direkt auf Sky Q verfügbar ist. Sky Kunden haben überdies die Möglichkeit, mit der Sky Soundbox ihre Lieblingsmusik in bester Klangqualität zu genießen."

Der Sky Q Receiver unterstützt ab sofort Spotify Connect. Kunden können somit direkt über die Spotify App auf ihrem Smartphone oder Tablet bequem die Spotify App auf dem Sky Q Receiver steuern.

Karolina Joynathsing, Head of Business Development and Strategic Partnerships, EMEA von Spotify: "Wir freuen uns, mehr als einer Million Sky Q Kunden den direkten Zugriff auf die umfangreichen Musik-und Hörspiel-Angebote bei Spotify zu erlauben. Die Option, Musik direkt vom Mobilgerät aus einfach aufzurufen, zu steuern und mit dem heimischen TV zu verbinden, eröffnet eine Welt voller neuer Möglichkeiten."

Über Spotify

Mit seinem Start im Jahr 2008 hat Spotify das Musikhören verändert. Es ist die Mission des schwedischen Musik Streaming Service, Millionen kreative Menschen dabei zu unterstützen, von ihrer Kunst zu leben und Milliarden von Fans die Möglichkeit zu geben, diese Werke zu erleben. Auf Spotify können Nutzer über 40 Millionen Songs kostenlos entdecken, in Playlists verwalten und mit Freunden teilen. Spotify Premium bietet Zugang zu exklusiven Features, darunter der Offline-Modus, verbesserte Soundqualität, Spotify Connect sowie werbefreies Hören. Spotify ist der weltweit größte sowie erfolgreichste Musik Streaming Service seiner Art, mit mehr als 191 Millionen aktiven Nutzern und über 87 Millionen zahlenden Abonnenten in 78 Ländern.

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, Ultra HD, Zugriff auf Apps, Restart-Funktion und vieles mehr. Die Nutzung ist auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig möglich. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden und eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur.

Über Sky Deutschland

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).

