Sky läutet mit umfangreicher Marketingkampagne die Weihnachtszeit ein

- Sky Testimonial Elyas M'Barek ist auch in diesem Jahr das Gesicht der Sky Weihnachtskampagne - Überregionale TV-Spots, Print-, OOH-, Digital- und Social-Media- Maßnahmen sorgen crossmedial für Aufmerksamkeit - Netflix im Sky Entertainment Plus Paket als besonderes Schmankerl am Sky Q Wunschbaum 15. November 2018 - Heute läutet Sky mit einer umfassenden 360-Grad-Marketingkampagne die Weihnachtszeit ein. Für reichlich Weihnachtsstimmung sorgt dabei auch in diesem Jahr wieder Elyas M'Barek. Neben den neuesten Serien und Blockbustern sowie exklusivem Live-Sport, glänzt der Sky Q Wunschbaum mit noch einem besonderen Schmankerl: Der Netflix-Weihnachtskugel. Zukünftig haben Sky Q Kunden mit dem Entertainment Plus Paket auch Zugriff auf Netflix. Friedemann Flaig, Vice President Brand Communications bei Sky Deutschland: "2018 war ein Jahr voller Highlights bei Sky, das mit der Integration von Netflix nun einen perfekten Jahresabschluss findet. Unser Angebot zählt zu dem besten und vielfältigsten auf dem deutschen und österreichischen Markt. Das ist die Kernbotschaft unserer Kampagne, die Elyas M'Barek in gewohnt charmanter sowie unterhaltsamer Weise überbringt." Die Kampagne Das Herzstück der Kampagne ist ein 40-sekündiger TV-Spot, in dem Testimonial Elyas M'Barek die Zuschauer mit unter seinen Tannenbaum nimmt. Gefeiert wird mit Freunden, denen er mit dem Sky Q Wunschbaum jeden Programmwunsch erfüllt. Neben den breitgestreuten Werbespots, die auf nationaler Ebene auf allen großen Sendergruppen ausgestrahlt werden, wird die Kampagne durch nationale Printanzeigen in Zeitschriften und Zeitungen, OOH- und Digital-Video-Maßnahmen sowie digitalen Bannern und einer umfassenden Social-Media-Kampagne ergänzt. Weitere Details zur Kampagne - Kreation und Umsetzung: Serviceplan Campaign X und Sky Creative - Regie: Simon Verhoeven - Produktion: oki films und Sunday Digital - Social Media: Upljft und Plan.Net

