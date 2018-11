Netflix jetzt auf Sky Q: Das beste Fernsehen wird mit Entertainment Plus jetzt noch besser

1 weiterer Medieninhalt

René Rummel-Mergeryan (Director Business Development von Netflix), Marcello Maggioni (Chief Commercial Officer von Sky Deutschland) Präsentation der Kooperation von Sky und Netflix im Restaurant Cucina Corleone in München am 13.11.2018 Agency People Image (c) Michael Tinnefeld Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

- Darauf haben Serienfans in Deutschland und Österreich gewartet: Mit dem neuen Entertainment Plus Paket auf Sky Q sind die neuesten und besten Serien von Sky und preisgekrönte Filme, Hitserien, Dokumentationen und Kidsprogramme von Netflix aus einer Hand und zum Vorteilspreis erhältlich - Riesige Auswahl an Sky Original Productions, internationalen Topserien, Sky Box Sets, linearen Sendern und Netflix - Netflix Empfehlungen und Suche direkt auf Sky Q integriert - Das Paket ist ab 15. November zum Vorteilspreis über Sky buchbar

13. November 2018 - Höchste Zeit, zuhause die Chips- und Popcorn-Vorräte aufzufüllen. Denn ab 15. November kommt Netflix zu Sky Q - und damit ein völlig neues Programmpaket: Entertainment Plus. Sky Kunden in Deutschland und Österreich haben damit erstmals die Möglichkeit, die neuesten und besten Serien von Sky und ein breites Angebot an internationalem und lokalem Entertainment von Netflix aus einer Hand zu genießen.

Entertainment Plus umfasst einen vollwertigen Zugang zum Netflix Standard Plan (zwei Streams in HD Qualität gleichzeitig schauen) mit Filmen, Kinderprogrammen, Dokumentationen und Serien wie "Narcos", "Stranger Things", sowie der kommenden deutschen Serie "Dogs of Berlin" in brillantem HD. Außerdem bietet es die lineare Sky Programmvielfalt auf bis zu 29 Sendern, davon bis zu 17 in HD, die allerneuesten Sky Original Productions wie "Das Boot", "Der Pass" und "Acht Tage" in HD und Ultra HD, die größten Serien wie "Game of Thrones" parallel zur US-Ausstrahlung, alle Sky Box Sets mit kompletten Serienstaffeln und den mobilen Streamingservice Sky Go.

Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer von Sky Deutschland: "Unser Ziel ist, Sky Kunden das beste Fernseherlebnis anzubieten. Dafür müssen Kunden all ihre Lieblingsprogramme am selben Ort finden. Deshalb arbeiten wir mit Netflix zusammen. Mit dem Entertainment Plus Paket auf Sky Q kommen Serien-, Film- und Entertainmentfans mehr denn je auf ihre Kosten."

Rene Rummel-Mergeryan, Director Business Development von Netflix in Europa: "Innovation ist Teil der DNA von Netflix. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Sky, um Fans Entertainment aus der ganzen Welt auf einem neuen, spannenden Weg zugänglich zu machen."

Mit der Integration von Netflix auf Sky Q wird es für Kunden einfacher denn je, ihre Lieblingsprogramme zu finden und Programmjuwelen zu entdecken. Empfehlungen für Sky und Netflix werden auf der Home-Seite von Sky Q, sowie im Bereich Serien Seite an Seite angezeigt. Netflix Inhalte sind zudem in die Sky Q Textsuche integriert.

Das Entertainment Plus Paket ist ab 15. November zum Vorteilspreis von 32,99 Euro mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten buchbar und kann mit allen weiteren Sky Paketen kombiniert werden. Ein Upgrade auf Netflix Premium (mit Ultra HD und vier Streams gleichzeitig) ist für drei Euro zusätzlich möglich und kann während der Vertragslaufzeit von Entertainment Plus jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden. Voraussetzung für die Nutzung von Entertainment Plus ist ein Sky Q Receiver. Sky Kunden mit einem bestehenden Netflix-Abo können ihr Konto problemlos mit Entertainment Plus verbinden und damit Ihr Netflix-Profil weiter verwenden. Entertainment Plus Kunden können Netflix weiter auf allen üblichen Netflix-unterstützten Geräten nutzen.

Zudem können sich bestehende Netflix-Kunden jederzeit ohne ein Entertainment Plus Abonnement auf Sky Q einloggen. Sky Kunden können sich ebenso über die Netflix App auf Sky Q für Netflix anmelden und Netflix als Standalone-Service nutzen. In diesem Fall gelten die Standardpreise von Netflix.

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, Ultra HD, Zugriff auf Apps, Restart-Funktion und vieles mehr. Die Nutzung ist auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig möglich. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden und eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur.

Über Sky Deutschland

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).

Über Netflix

Netflix ist mit 130 Millionen zahlenden Mitgliedern in über 190 Ländern der größte Internet-Entertainment-Dienst weltweit und bietet Zugriff auf eine große Auswahl vielfältiger Serien, Dokumentationen und Spielfilme in zahlreichen Sprachen. Mitglieder können die Inhalte jederzeit, überall und mit fast jedem beliebigen internetfähigen Endgerät unbegrenzt streamen, ohne dauerhafte Verpflichtungen einzugehen. Die Wiedergabe der ausgewählten Titel kann dabei ganz ohne Werbeunterbrechungen jederzeit gestartet, unterbrochen und fortgesetzt werden.

Pressekontakt:

Andreas Stumptner

Head of Product Communications

Tel: 089/9958 6882

andreas.stumptner@@sky.de





Kontakt für Fotomaterial:

Margit Schulzke

Tel: 089/9958 6847

picture.management.skyde@sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell